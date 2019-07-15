Мужики - ви ювеліри! ОСи влаштували окупантам смертельний марафон (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Бійці ЗСУ за допомогою військового безпілотника одним ударом ліквідували 4 бойовиків

На Донбасі воїни ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів, ліквідувавши чотирьох "ДНРівців". В мережі було опубліковано відео, як точне попадання стало для бойовиків, що бігли, "кінцевою зупинкою". Про це розповів український офіцер Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці в Facebook.

На кадрах видно, як окупанти бігають полем, і через мить падають після артудара бійців ОС.

ЗСУ завдали окупантам нищівного удару (Фото: скрін)

"На одному з напрямків фронту відкрили пункт прийому особового складу окупантів у #200_бригаду. Чотири воїна Дирляндії так швидко поспішали щоб встигнути і нарешті вони там. Причому всі і одразу, комісія пройдена", - підписав кадри офіцер.

Відео: facebook.com/Shtirlitz69

У коментарях до повідомлення користувачі мережі захоплюються точність удару і дякують українським військовим за захист від окупантів на передовій.

Крутий марафон;

Дякуємоі;

Браво!

Зарядили гарним настроєм на весь тиждень;

Це страйк!

Прямо в обійми "русского мира"! За-ча-ро-ву-є;

Ніколи не бігай від снайпера. Помреш втомлений. Без "шмакі-бум" не залік. Громадськість вимагає повторити;

Три з половиною;

Ще 4 орка стали виконувати режим тиші, наша арта! Мужики - ви ювеліри! Одним пострілом вибили страйк, це вишка!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно в мережі показали відео, як ЗСУ розгромили бойовиків на Донбасі за допомогою військового безпілотника. Українські військові завдали удару по опорного пункту дев'ятого полку російсько-окупаційних військ.

Також ми писали про те, що на Донбасі воїни ЗСУ ліквідували ворожий ДЗВТ і завдали окупантам втрат у живій силі. В результаті точних ударів в районі Хутора Вільний у Луганській облатсі були знищені 3 бойовика, ще 4 отримали поранення. У мережі показали відео точних ударів.

Нагадаємо, днями окупанти обстріляли із забороненої зброї будинки мирного населення в зоні ООС неподалік від Мар'їнки. Відео зухвалого злочину на Донбасі виклали самі окупанти.