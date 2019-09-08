Як мужик стала! Ані Лорак неприємно здивувала фанатів

Ані Лорак нагадали, якою вона була раніше
Ані Лорак опублікувала в соціальній мережі фото, на якому вона позує перед камерою і нарвалася на критику мережі через безглузду зовнішність. Відповідну публікацію артистка розмістила в Instagram.
"Life is beautiful!" - лаконічно підписала виконавиця. На знімку видно, що Лорак знаходиться в автомобілі.
Підписники миттю відреагували на опубліковане фото і почали коментувати. Багато хто відзначив, що до пластичних операцій Лорак виглядала значно краще:
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Раніше ми писали про те, що Ані Лорак нарвалася на гнів шанувальників за те, що вийшла у світ з новим бойфрендом. Її новим обранцем став Єгор Гліб, екс-чоловік української співачки Tayanna.
Варто відзначити, що фанати української співачки не втомлюються закидати її коментарями з проханнями повернутися до Мурата та порвати з новим коханим, який молодший за співачку на 15 років.