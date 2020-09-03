Пожежа в новому ЖК Києва закінчилася трагедією: припарковані авто не давали пожежним під'їхати

У Києві сталася пожежа в багатоповерхівці (колаж РБК-Україна)

Пожежники довго не могли під'їхати до палаючої будівлі через автомобілі, припарковані у дворі

У Києві сталася пожежа в новій багатоповерхівці за адресою вулиця Сікорського, 4, недалеко від посольства США в Україні. Загорілася квартира на 24-му поверсі, після чого жінка вилізла з вікна і стала на кондиціонер на величезній висоті, рятуючись від полум'я.

Пожежі в багатоповерховому новому ЖК "Зелений острів" присвоїли підвищений ранг складності. Про це 3 вересня передали в прес-службі ДСНС столиці.

Пожежним через відсутність належного тиску у внутрішній мережі водопостачання будинку довелося прокладати рукавні лінії до місця пожежі.

У Києві жінка вилізла на кондиціонер на 24 поверсі, рятуючись від пожежі (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначається також, що рятувальникам довелося витратити чимало часу, щоб під'їхати до будівлі, оскільки двір був запаркований автомобілями.

Близько 18.55 бійці ДСНС ліквідували полум'я.

Під час пожежі у квартирі постраждав чоловік, якого медики відвезли в лікарню з опіками 2-го ступеня і помістили в опіковий центр.

"Також під час проведення розвідки було виявлено тіло власника будинку", - йдеться в повідомленні.

Жінку, яка вибралася з палаючої квартири та стояла на кондиціонері, тримаючись за віконний відлив, рятувальники зняли.

Відео: У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Сікорського

На місці задіяно 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 52 чоловіки особового складу.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи.

У Києві стався смертельна пожежа в багатоповерхівці (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Як повідомлялося, вчора у Києві на Печерську горів житловий комплекс - пожежа виникла на 34 поверсі будинку під час проведення ремонтних робіт.