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Оголошена надзвичайна ситуація: нові фото страшних пожеж під Харковом

Харків, Четвер 03 вересня 2020 22:09
Оголошена надзвичайна ситуація: нові фото страшних пожеж під Харковом
Пожежі під Харковом (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: Світлана Мащенко

Харківську область охопили масштабні лісові пожежі

Через масштабні пожежі в Харківській області оголошена надзвичайна ситуація. Жителів сіл попереджають про можливу евакуацію, а рятувальники продовжують боротися з вогнем. З'явилися нові фото та відео з місця стихійного лиха в регіоні.

Рішення ввести НС було прийнято 3 вересня після засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Оголошена надзвичайна ситуація: нові фото страшних пожеж під Харковом

Пожежа в Харківській області наробила людям біди (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)

За словами чиновника, таке рішення дозволить людям, що втратили будинки, отримати компенсацію.

"У зв'язку з пожежами в Дворічанському районі КТЭБ та НС області прийнято рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня", - заявив Кучер.

Пожежа знищила 22 будинки, 50 людей було евакуйовано, а 33 залишилися без житла.

Оголошена надзвичайна ситуація: нові фото страшних пожеж під ХарковомОголошена надзвичайна ситуація: нові фото страшних пожеж під Харковом

Пожежа в Харківській області (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)

Нагадаємо, що 2 вересня на території Дворічанського лісництва загорівся хвойний ліс. На момент прибуття рятувальників пожежа встигла охопити близько 80 гектарів, а пізніше площа загоряння збільшилася до 500 гектарів.

Зазначимо, що ймовірною причиною пожежі в Харківській області є людський фактор.

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