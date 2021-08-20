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У Львівській області чоловік помер після того, як хірург відмовився надати йому допомогу

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П'ятниця 20 серпня 2021 11:13
У Львівській області чоловік помер після того, як хірург відмовився надати йому допомогу Фото: у Львівській області судитимуть лікаря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Львівській області повідомили про підозру лікарю. Його недбалість призвела до смерті пацієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як встановили правоохоронці, 38-річний мешканець Львівського району, лікар-хірург однієї з районних лікарень, недооцінив стан 23-річного пацієнта, який звернувся до медзакладу.

Йому не забезпечили належного обстеження, не госпіталізували та не надали необхідної медичної допомоги, внаслідок чого пацієнт невдовзі помер від ускладнень.

Слідчі повідомили лікареві про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

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