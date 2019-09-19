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Екстрасенс назвала шокуючу причину хвороби Заворотнюк

STYLERЖиття    19.09.2019 - 17:36
Екстрасенс назвала шокуючу причину хвороби Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (колаж РБК-Україна)

Анастасія Заворотнюк стала жертвою недоброзичливців, впевнена ворожка

Анастасія Заворотнюк тяжко захворіла через те, що на неї наклали порчу. Про це розповіла відома екстрасенс Галина Янко.

За словами ворожки, Заворотнюк, у якої діагностували рак мозку, зараз дуже важко. Сьогодні можна покладатися лише на професіоналізм лікарів і правильний підбір медикаментів, а "молитви і життєлюбність не допоможуть". У той же час організм Анастасії, говорить екстрасенс, не сприймає деякі методи лікування, що ускладнює процес одужання актриси.

При цьому, впевнена Галина Янко, ймовірність виходу "саме з даної ситуації" дорівнює 65%.

Екстрасенс назвала шокуючу причину хвороби Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Що ж стало причиною важкого захворювання у Заворотнюк? Ворожка впевнена: це порча.

"Методи впливу на людину показано картою смерті. Це говорить про те, що людина спеціально робила їй порчу, щоб довести її до могильної плити", - пояснила екстрасенс.

На жаль, вказати на конкретну особу, яка наклала порчу на зірку "Моєї прекрасної няні", дуже складно. Але, швидше за все, людина була знайома Анастасії. Більш того, ворожка каже, що у Заворотнюк з цим недоброзичливцем "йшла тиха війна протягом якогось часу".

Екстрасенс назвала шокуючу причину хвороби Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Галина підкреслила, що думки Заворотнюк зараз, незважаючи на стан, повністю йдуть до того, щоб "спробувати затриматися на цій землі якомога довше".

"Саме з цієї кризи вона вийде, але пізніше її стан погіршиться знову", - резюмувала ворожка.

Екстрасенс назвала шокуючу причину хвороби Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Тим часом, стало відомо, чому родичі і близькі друзі Анастасії Заворотнюк не коментують стан актриси. За інформацією РосЗМІ, вони "бояться наврочити".

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