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Чоловік Саші Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю та погодився на детектор брехні

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Середа 15 вересня 2021 21:18
Чоловік Саші Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю та погодився на детектор брехні Чоловік Саші Пустовіт відреагував на її інтерв'ю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Чоловік українського блогера-мільйонника Саші Пустовіт (Саша Бо) Ігор відреагував на її інтерв’ю про розлучення де вона розповіла про їхнє "ідеальне" сімейне життя.

Реакцію на інтерв'ю він опублікував у своєму Instagram в stories.

Так, він заявив, що в інтерв’ю Маші Єфросиніній Саша збрехала.

"Збрехала вперше, щоб мотивувати вас думати красиво про себе. Збрехала вдруге, щоб мотивувати вас думати погано про мене", – написав він.

Окрім того, він зазначив, що має віддати належне, оскільки зіграно та змонтовано відео красиво.

"З усіма вирваними з контексту вставками, зі спотворенням фактів, із вигадками та прикрашанням, зі сльозами, щоб персонажа ще й стало шкода. За всіма канонами помсти та знищення колишнього, якому все ж вдалося вижити", – додав Ігор.

Чоловік Саші Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю та погодився на детектор брехніЧоловік Саші Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю та погодився на детектор брехніІгор Пустовіт відреагував на інтерв'ю дружини (скрін stories)

Блогер зазначив, що поки що не даватиме коментарів та не виправдовуватиме себе, а дасть час підписникам, щоб вони пораділи його приниженню.

Варто зазначити, що Ігор видалив усі спільні фото з Сашею з Instagram.

Окрім того, через деякий час він розповів, що йому запропонували пройти детектор брехні у відомій програмі і він погодився.

Дивіться повне інтерв'ю Саші Пустовіт за посиланням.

Чоловік Саші Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю та погодився на детектор брехніІгор Пустовіт відреагував на інтерв'ю дружини (скрін stories)

Чоловік Саші Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю та погодився на детектор брехніЧоловік Саші Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю та погодився на детектор брехніЧоловік Саші Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю та погодився на детектор брехніЧоловік Саші Пустовіт відреагував на її інтерв'ю (instagram.com/sashaabo)

Раніше ми повідомляли, що Слава Камінська зізналася в почуттях до колишнього чоловіка.

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блогер Саша Пустовит
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