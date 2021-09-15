Чоловік Саші Пустовіт відреагував на її скандальне інтерв'ю та погодився на детектор брехні
Чоловік українського блогера-мільйонника Саші Пустовіт (Саша Бо) Ігор відреагував на її інтерв’ю про розлучення де вона розповіла про їхнє "ідеальне" сімейне життя.
Реакцію на інтерв'ю він опублікував у своєму Instagram в stories.
Так, він заявив, що в інтерв’ю Маші Єфросиніній Саша збрехала.
"Збрехала вперше, щоб мотивувати вас думати красиво про себе. Збрехала вдруге, щоб мотивувати вас думати погано про мене", – написав він.
Окрім того, він зазначив, що має віддати належне, оскільки зіграно та змонтовано відео красиво.
"З усіма вирваними з контексту вставками, зі спотворенням фактів, із вигадками та прикрашанням, зі сльозами, щоб персонажа ще й стало шкода. За всіма канонами помсти та знищення колишнього, якому все ж вдалося вижити", – додав Ігор.
Ігор Пустовіт відреагував на інтерв'ю дружини (скрін stories)
Блогер зазначив, що поки що не даватиме коментарів та не виправдовуватиме себе, а дасть час підписникам, щоб вони пораділи його приниженню.
Варто зазначити, що Ігор видалив усі спільні фото з Сашею з Instagram.
Окрім того, через деякий час він розповів, що йому запропонували пройти детектор брехні у відомій програмі і він погодився.
Дивіться повне інтерв'ю Саші Пустовіт за посиланням.
Ігор Пустовіт відреагував на інтерв'ю дружини (скрін stories)
Чоловік Саші Пустовіт відреагував на її інтерв'ю (instagram.com/sashaabo)
Раніше ми повідомляли, що Слава Камінська зізналася в почуттях до колишнього чоловіка.