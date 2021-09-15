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Муж Саши Пустовит отреагировал на ее скандальное интервью и согласился на детектор лжи

Новина українською →
Среда 15 сентября 2021 21:18
Муж Саши Пустовит отреагировал на ее скандальное интервью и согласился на детектор лжи Муж Саши Пустовит отреагировал на ее интервью (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Муж украинского блогера-миллионника Саши Пустовит (Саша Бо) Игорь отреагировал на ее интервью о разводе где она рассказала об их "идеальной" семейной жизни.

Реакцию на интервью он опубликовал в своем Instagram в stories.

Так, он заявил, что в интервью Маше Ефросининой Саша соврала.

"Солгала впервые, чтобы мотивировать вас думать красиво о себе. Солгала во второй раз, чтобы мотивировать вас думать плохо обо мне", – написал он.

Кроме того, он отметил, что должен отдать должное, поскольку сыграно и смонтировано видео красиво.

"Со всеми вырванными из контекста вставками, с искажением фактов, с выдумками и украшением, со слезами, чтобы персонажа еще и стало жалко. По всем канонам мести и уничтожения бывшего, которому все же удалось выжить", – добавил Игорь.

Муж Саши Пустовит отреагировал на ее скандальное интервью и согласился на детектор лжиМуж Саши Пустовит отреагировал на ее скандальное интервью и согласился на детектор лжиИгорь Пустовит отреагировал на интервью жены (скрин stories)

Блогер отметил, что пока не будет давать комментариев и оправдывать себя, а даст время підписникам, чтобы они порадовались его унижению.

Стоит отметить, что Игорь удалил все совместные фото с Сашей из Instagram.

Кроме того, через некоторое время он рассказал, что ему предложили пройти детектор лжи в известной программе и он согласился.

Смотрите полное интервью Саши Пустовит по ссылке.

Муж Саши Пустовит отреагировал на ее скандальное интервью и согласился на детектор лжиИгорь Пустовит отреагировал на интервью жены (скрин stories)

Муж Саши Пустовит отреагировал на ее скандальное интервью и согласился на детектор лжиМуж Саши Пустовит отреагировал на ее скандальное интервью и согласился на детектор лжиМуж Саши Пустовит отреагировал на ее скандальное интервью и согласился на детектор лжиМуж Саши Пустовит отреагировал на ее интервью (instagram.com/sashaabo)

Ранее мы сообщали, что Слава Каминская призналась в чувствах к бывшему мужу.

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блогер Саша Пустовит
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