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Принесли сотні троянд: в Запоріжжі поховали дівчину, яку підпалив наречений

STYLERЖиття    13.07.2019 - 16:05
Принесли сотні троянд: в Запоріжжі поховали дівчину, яку підпалив наречений
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Церемонія прощання пройшла в Свято-Покровському монастирі

У Запоріжжі 13 липня поховали Анастасію Ковальову, дівчину, яку облив бензином і підпалив власний наречений. У Насті було 90% опіків тіла, вона боролася за своє життя в реанімації, але дива не сталося і вона померла. У сім'ї не вийшло відправити доньку на операцію в США, через те, що у Бостонському госпіталі приймали хворих до 18 років. Незважаючи на те, що збирали гроші на операцію Насті всією Україною, вона трагічно померла.

Для того, щоб провести в останню путь мешканку Запоріжжя в Свято-Покровському соборі зібралися всі ті, хто знав Настю. В руках кожної людини були троянди, які так сильно любила загибла дівчина. До церкви прийшли навіть незнайомі люди, які співпереживали сім'ї і були в шоці від того, що сталося.

Принесли сотні троянд: в Запоріжжі поховали дівчину, яку підпалив наречений

Фото: Похорон Анастасії Ковальової (forpost.media)

Медики спочатку не робили оптимістичних прогнозів, але робили все, щоб врятувати дівчині життя.

 

Фото: Похорон Анастасії Ковальової (forpost.media)

Як ми раніше писали, за словами лікарів, у Анастасії Ковальової зупинилося серце після двох операцій по пересадці шкіри. Медики намагалися врятувати життя дівчині і для цього знімали з неї обгорілу шкіру і робили пересадку тимчасової шкіри – свинячої.

Також ми повідомляли, що на суді молодий чоловік пояснив, що підпалив свою наречену, через те, що хотів "зміцнити відносини". Свою провину він так і не визнав. Друзі пари розповіли, що Віталій сильно ревнував Настю, але тим не менш вони збиралися одружитися.

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