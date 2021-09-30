Чоловік Наталії Мосейчук розкрив правду про зіркову дружину: "у нас демократична сім’я"

Наталія Мосейчук з чоловіком (кадр з відео)

Ілля з Києва, Наталія - з Житомирщини. Познайомилися, коли телеведуча вже стала відомою на всю країну, але публічність Наталії ніколи не стояла на заваді їх стосунків.

Подружжя зізнається, що єдиним приводом для суперечок у родині залишається виховання молодшого 12-річного сина Матвія. Мосейчук наполягає на насиченому графіку, а от чоловік бажає для сина більше свободи. Та тут у сімейних дискусіях перемагає Ілля Іванович.

"Мені здається, що тато більше знає про виховання хлопчиків, тому що і сам колись був хлопчиком", - розповідає Наталія.

"У нас демократична сім’я, тому що ми запитуємо думку наших дітей. Немає такого, щоб ми їх змушували щось робити", - додає про виховання синів чоловік.

Наталія Мосейчук показала, як проводить час з коханим чоловіком та синами (фото: прес-служба 1+1)

У питанні спілкування з дітьми родина одностайна - головний секрет: любити.

"На відміну від Матвія старший був завжди підконтрольною дитиною у навчанні. До 9 класу ми разом робили домашні завдання, - згадує Мосейчук.

Наталія Мосейчук з молодшим сином грає у футбол (кадр з відео)

Ведуча "плюсів" додає, що тепер з молодшим все по іншому: може посварити його тільки за безлад у зошитах.

"Я його питаю: "Як ти так можеш? Це ж зошит!" Але у нього немає боязні, він правильно рахує, але оформити все красиво - це для нього нереально", - говорить вона.

Зараз старший син Антон навчається у Німеччині і вже закінчує магістратуру. Наталія не приховує - сумує за сином. Молодший Матвій теж завжди чекає на брата.

Наталія Мосейчук з синами (фото: прес-служба 1+1)

Наталія з чоловіком дивляться в один бік і їм завжди є про що поговорити. Він - людина аналітичного складу мислення, вона - гуманітарій. Різні, та стали найріднішими, це справжнє кохання. Про секрет щасливого шлюбу подружжя каже: "Ми друзі. Ми любимо і ми щасливі".

А ще чоловік ведучої зізнається, що намагається не дивитися програми, які веде його відома дружина, бо хвилюється і переживає за кохану. При цьому просить її бути в ефірі більше модератором, аніж стороною конфлікту. І ніколи не ревнує до роботи.

"Звичайно, я хочу, аби дружина приходила додому раніше. Але якщо ТСН починається о 19:30, тоді як вона може о цій порі бути вдома?" - спокійно і з посмішкою каже Ілля Іванович.