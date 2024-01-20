В музее "Голоса мирных" вышла история заслуженной артистки Светланы Мустафы

Светлана Мустафа – заслуженная артистка Украины, руководитель ансамбля "Заграва" в селе Мощун. Его пение раздалось над руинами местного клуба через несколько месяцев после освобождения Киевщины.

Полномасштабную войну Светлана встретила дома в селе Горенко. Прятались с мужем в погребе, потом выехали на Хмельнитчину. Семья вернулась при первой же возможности весной 2022 года. Ужас того, что совершили русские войска, они увидели и дома, но больше – в соседнем Мощуне, где всегда будет частица их сердец.

"Сразу по возвращении я попросила мужа провезти меня Мощуном. Останавливались часто: один дом есть, а пятерых нет. Люди старики выходят тебе навстречу… Это очень больно, это рана, которая никогда не заживает", - делится Светлана.

Тем временем домой вернулись и другие участники творческой группы. Сразу сказали, что хотят петь. Ансамбль собирался на репетиции дважды в неделю.

"Только начинаем – обязательно кто-то заходит, спрашивает, что происходит. Ведь, как это: клуба нет, крыши нет, а кто-то поет. Люди просили разрешения снять нас – на таком фоне… Это было пение везде слезы. Так мы показали, что мы – живы», – вспоминает Светлана.

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