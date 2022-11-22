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Музей "Голоса мирных" представил новый подкаст с директором музея Варшавского восстания

Новина українською →
Вторник 22 ноября 2022 21:14
Музей "Голоса мирных" представил новый подкаст с директором музея Варшавского восстания Фото: директор музея Варшавского восстания Ян Олдаковский (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова представил новый подкаст, в который вошло интервью Яна Олдаковского, директора музея Варшавского восстания.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В подкасте Олдаковский назвал геноцидом преступления российской армии против мирных украинцев и объяснил, почему так считает.

Также эксперт рассказал о том, почему Польша поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения, и отметил важность сбора историй мирных людей, ставших жертвами или свидетелями войны.

Музей проводит серию интервью с известными историками, мыслителями, художниками, экспертами в области сохранения национальной памяти и делится ими в формате подкаста "Голоса мирных".

Напомним, музей "Голоса мирных" - самый большой в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Архив музея насчитывает уже более 50 000 настоящих и откровенных историй из первых уст.

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  • позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001
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