Музей "Голоси мирних" представив новий подкаст із директором музею Варшавського повстання

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова представив новий подкаст, до якого увійшло інтерв'ю Яна Олдаковського, директора музею Варшавського повстання.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У подкасті Олдаковський назвав геноцидом злочини російської армії проти мирних українців та пояснив, чому саме так вважає.

Також експерт розповів про те, чому Польща підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, та наголосив на важливості збирання історій мирних людей, які стали жертвами або свідками війни.

Музей проводить серію інтерв’ю з відомими істориками, мислителями, митцями, експертами у сфері збереження національної пам’яті та ділиться ними у форматі подкасту "Голоси мирних".

Нагадаємо, музей "Голоси мирних" - найбільший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України. Наразі архів музею налічує вже понад 50 000 справжніх та відвертих історій з перших вуст.

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