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Музей "Голоси мирних" представив новий подкаст із директором музею Варшавського повстання

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Вівторок 22 листопада 2022 21:14
Музей "Голоси мирних" представив новий подкаст із директором музею Варшавського повстання Фото: директор музею Варшавського повстання Ян Олдаковський (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова представив новий подкаст, до якого увійшло інтерв'ю Яна Олдаковського, директора музею Варшавського повстання.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У подкасті Олдаковський назвав геноцидом злочини російської армії проти мирних українців та пояснив, чому саме так вважає.

Також експерт розповів про те, чому Польща підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, та наголосив на важливості збирання історій мирних людей, які стали жертвами або свідками війни.

Музей проводить серію інтерв’ю з відомими істориками, мислителями, митцями, експертами у сфері збереження національної пам’яті та ділиться ними у форматі подкасту "Голоси мирних".

Нагадаємо, музей "Голоси мирних" - найбільший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України. Наразі архів музею налічує вже понад 50 000 справжніх та відвертих історій з перших вуст.

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  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001
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