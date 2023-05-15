Музей "Голоса мирных" Фонда Ахметова представил новую коллекцию историй о войне

В феврале этого года в городе Гаага в Нидерландах состоялся народный суд с участием настоящих судей, прокуроров и свидетелей, которые судили Владимира Путина за преступления агрессии из-за его вторжения в Украину. Свидетелями в суде стали трое украинцев, чьи истории о пережитом во время войны вошли в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Истории свидетелей и их рассказы о суде в Гааге вышли в новой коллекции музея

Народный суд был символическим и важным шагом к восстановлению справедливости по отношению к жертвам и свидетелям войны в Украине. По результатам рассмотрения дела суд призвал к обвинительному приговору, который должен быть вынесен президенту России.

"Я чувствую гордость за возможность представлять Украину в международном суде Гааги. Я прошел плен, меня расстреливали, отрезали пальцы рук, я остался ног. Но нас не сломают! Весь мир равняется на украинцев в нашей борьбе. Обязательно вернусь в Гаагу, когда на скамье подсудимых будет сидеть пути. Так же как и я, в плену, с наручниками на руках", - рассказал свидетель Олег Москаленко из Киевщины.

Еще одним свидетелем стала украинская журналистка Анжела Слободян, которая была в Херсоне, когда российские войска начали "расстреливать все, что двигается". Участие в суде принял и Владимир Ободзинский из Житомирской области. Из-за российской бомбардировки мужчина потерял три поколения семьи - жену, дочь, сына-подростка и годовалых внуков-близнецов.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 70 000 историй. Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии (800) 509 001.