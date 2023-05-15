Музей "Голоси мирних" Фонду Ахметова представив нову колекцію історій про війну

У лютому цього року у місті Гаага, що у Нідерландах, відбувся народний суд за участю справжніх суддів, прокурорів та свідків, які судили Володимира Путіна за злочини агресії через його вторгнення в Україну. Свідками у суді стали троє українців, чиї історії про пережите під час війни увійшли до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Історії свідків та їхні розповіді про суд у Гаазі вийшли у новій колекції музею

Народний суд був символічним та важливим кроком до відновлення справедливості щодо жертв та свідків війни в Україні. За результатами розгляду справи суд закликав до обвинувального вироку, який має бути винесено президенту Росії.

"Я відчуваю гордість за можливість представляти Україну у міжнародному суді Гааги. Я пройшов полон, мене розстрілювали, відрізали пальці рук, я лишився ніг. Але нас не зламають! Увесь світ рівняється на українців у нашій боротьбі. Обов’язково повернусь до Гааги, коли на лаві підсудних буде сидіти путін. Так само як і я, у полоні, з кайданками на руках", - розповів свідок Олег Москаленко з Київщини.

Ще одним свідком стала українська журналістка Анжела Слободян, яка була в Херсоні, коли російські війська почали "розстрілювати все, що рухається". Участь у суді взяв і Володимир Ободзинський з Житомирської області. Через російське бомбардування чоловік втратив три покоління родини - дружину, дочку, сина-підлітка та однорічних онуків-близнюків.

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 70 000 історій. Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.