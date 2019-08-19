ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Києвом помер водій після зупинки патрульною поліцією

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 11:07
Під Києвом помер водій після зупинки патрульною поліцією
Ілюстративне фото (facebook.com UA.KyivPolice)

Чоловіку стало погано з серцем

Під Києвом після зупинки автомобіля патрульною поліцією помер водій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook патрульної поліції Борисполя.

Вказано, що у неділю, близько 15:40, під час патрулювання автодороги М-03 ("Київ - Харків - Довжанський") та прилеглих територій, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Кіа, який здійснив обгін на перехресті. Поліцейські зупинили автомобіль порушника на відрізку між залізничною станцією "Переяслівська" та селом Яблуневе (Баришівський район, Київська область), водій вийшов з автомобіля.

Під Києвом помер водій після зупинки патрульною поліцією

Зазначається, що, водій не пред’явив документи, які підтверджують особу та право на керування транспортним засобом, проте повідомив, що у його авто є інший документ, який посвідчує особу.

"Потому водій направився до свого автомобіля, щоб дістати вказаний документ, однак, відкривши задні праві дверцята авто, чоловік зненацька впав на землю та почав хрипіти. Наряд патрульних одразу розпочав надавати домедичну допомогу та викликав швидку. Проте, врятувати чоловіка не вдалося, швидка, яка прибула на місце констатувала смерть", - сказано у повідомленні.

У поліції додають, що під час огляду авто на пасажирському сидінні слідчі виявили ліки, які вживаються під час сердечних захворювань. Дружина, яка прибула на місце події, повідомила, що її чоловік хворів на хронічні хвороби серця.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та керівництво патрульної поліції. Обставини події встановлюються. Департаментом патрульної поліції розпочато службове розслідування на час якого вказані патрульні відсторонені від виконання службових обов`язків", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у травні у Києві чоловік помер після того, як поліцейський вдарив його в область серця. Спочатку він впав у кому, але на наступний день помер.

Крім того, у травні минулого року у Києві за кермом одного з автобусів помер водій.

Заступник голови Нацполіції пішов у відставку У Запоріжжі затримали поліцейського за підготовку замовного вбивства
Новини України полиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся