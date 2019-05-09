Мурашки по всьому тілу: Лобода зворушливо привітала з 9 травня

Світлана Лобода зворушила мережу виконанням
Світлана Лобода опублікувала в соціальній мережі зворушливий відеозапис, який присвятила Дню перемоги у Другій світовій війні. Відповідний ролик зірка виклала в Instagram.
"З Великим Днем, дорогі наші старики. Дякуємо за мир і чисте небо", - написала Лобода.
Підписники неоднозначно сприйняли вітання від співачки. Деяким формулювання фрази здалася грубуватою. Інші ж акцентували увагу на зворушливому виконанні:
Раніше скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал і нарвалася на гнівну критику мережі.
Ми писали, що MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура".
Також нещодавно Світлана Лобода стала жертвою шахрая, який "кинув" співачку на гроші.