У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів: окупанти скидали їх з літаків

Фото: у тілах жителів Бучі та Ірпені виявили флешети (theguardian.com)

У тілах жителів Бучі та Ірпені судмедексперти виявили флешети - загострені сталеві снаряди, схожі на дротики дартс. Окупанти скидали їх на міста з літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.