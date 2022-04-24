У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів: окупанти скидали їх з літаків
У тілах жителів Бучі та Ірпені судмедексперти виявили флешети - загострені сталеві снаряди, схожі на дротики дартс. Окупанти скидали їх на міста з літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як підтвердили газеті експерти, десятки жертв з Бучі та Ірпені загинули від флешетів. Росіяни скидали ці снаряди на міста з літаків.
Видання зазначає, що флешети почали використовувати ще під час Першої світової війни проти піхоти. Хоча ці снаряди не заборонені міжнародним правом, використання некерованої зброї в густонаселених містах є порушенням гуманітарного права.
Нагадавши, під час окупації Київської області в передмістях столиці загарбники вбили понад 1000 мирних жителів. Більшість з них були застрелені. Тіла цивільних продовжують виявляти у звільнених містах.
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