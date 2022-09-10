До мурашок по шкірі! Дивіться, як ЗСУ співає гімн України (відео)

Українські захисники демонструють своє єднання і міць не тільки на полі бою. Також наші бійці проникливо заспівали гімн України, показавши небувалу єдність і віру.
Відео, від якого мурашки по шкірі, показали в мережі.
"Ось так виглядає потужна зброя української армії, якої немає і ніколи не буде у Путіна і Росії. Непереборна сила вільних людей, згуртованість і відчуття спільної долі нації, де сотні тисяч йдуть в бій проти ворога, що перевершує в десятки разів залізом, але не має і малої частки такої відваги і жертовності", - написав під відео журналіст Юрій Бутусов.
Українці в коментарях висловили своє захоплення такими талантами наших захисників.
Як ми раніше писали, ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів в Харківській області.
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