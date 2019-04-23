Месники. Завершення: дата виходу, трейлери і головні факти про фільм

Фото: "Месники: Завершення" виходить в прокат 25 квітня (колаж РБК-Україна)

"Месники: Завершення – найцікавіше про фільм і про те, коли картина вийде на екрани в Україні

Фільм "Месники: Завершення" виходить на екрани 25 квітня 2019 року. Це буде четвертий фільм про Месників. Ця картина стане останньою для багатьох вже добре відомих героїв кіновсесвіту Marvel.

"Месники: Завершення" називають одним із найбільш очікуваних фільмів року.

Styler зібрав для читачів найцікавішу інформацію про фільм, дату виходу і особливості сюжету всесвітньо відомої стрічки.

Дата виходу фільму "Месники: Завершення"

Фільм "Месники: Завершення" виходить у світовий прокат 25 квітня 2019 року. В Україні прем'єра вже відомого кіно також запланована на цю ж дату.

До речі, придбати квитки на фільм "Месники: Завершення" вже досить складно: квитки на знаменитий фільм розкупили заздалегідь, ще за кілька тижнів.

Фото: "Месники: Завершення" - один з найбільш очікуваних фільмів року (imdb.com)

До речі, квитки на фільм українці стали купувати, як тільки дізналися дату офіційного виходу фільму у прокат.

Сюжет фільму

Як уже відомо шанувальникам стрічки, голова Marvel Studios Кевін Файгі раніше говорив про те, що офіційні трейлери і ролики четвертої частини "Месників" будуть показувати не більше 15 хвилин від усього хронометражу кіно.

Адже, за його словами, вловити щось з трейлерів, не бачачи цілісної картини, досить складно.

Фото: "Месники: Завершення" виходить на екрани 25 квітня (imdb.com)

Втім, як відомо з трейлерів, Месники, які вижили після битви з Таносом, прийняли рішення вступити з ним у бій знову, щоб повернути людей, яких він раніше знищив.

Це супергеройський фільм, який заснований на коміксах видавництва Marvel Comics і оповідає про команду супергероїв Месників.

Чим "Месники: Завершення" буде дивувати шанувальників?

Згідно з сюжетом, земля знаходиться на межі жахливої катастрофи. Після того, як сила Каменів Безкінечності знищила безліч живих істот, Танос прийняв мантію Володаря Всесвіту, залишивши при цьому Месників і половину Всесвіту в повних руїнах. Повернути загиблих союзників і перемогти Таноса – місія Тора, Капітана Америки та інших вже добре знайомих фанам фільму героїв.

Але це – тільки зав'язка сюжету, яка буде далі обростає безліччю захоплюючих подій.

Відео: "Месники: Завершення" – офіційний тизер українською мовою (Youtube/B&H Film Distribution Company)

Актори фільму "Месники 4"

В четвертому фільмі про Месників анонсовані такі актори:

Брі Ларсон у ролі Капітана Марвела;

Карен Гіллан у ролі Небули;

Скарлетт Йоханссон у ролі Чорної Вдови;

Бредлі Купер у ролі Ракети;

Кріс Хемсворту ролі Тора;

Кріс Еванс у ролі Капітана Америка;

Еванджелін Ліллі у ролі Оси;

Том Холланд у ролі Людини-павука;

Роберт Дауні молодший у ролі Залізної людини/Тоні Старка;

Джош Бролін у ролі Таноса;

Пол Радд у ролі Людини-мурахи;

Відео: "Месники: Завершення" – офіційний трейлер (Youtube/B&H Film Distribution Company)

Нагадаємо, раніше у мережі з'явився перший трейлер до фільму "Месники 4" від знаменитої студії Marvel. Трейлер можна дивитися онлайн, а користувачі мережі вже бурхливо відреагували на відео.

Також фанам знаменитого фільму представили зміст "Месників 4" і розповіли головні особливості сюжету. Короткий зміст четвертої частини саги "Месники" став доступний онлайн.

До речі, щоб уникнути тиску фанів і через величезну кількість запитів акторам від фанів фільму, перед зйомками "Месників 4" сценарій стрічки дали прочитати тільки одній людині.

Фото: "Месники: Завершення" (imdb.com)