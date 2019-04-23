Месники. Завершення: дата виходу, трейлери і головні факти про фільм

"Месники: Завершення – найцікавіше про фільм і про те, коли картина вийде на екрани в Україні
Фільм "Месники: Завершення" виходить на екрани 25 квітня 2019 року. Це буде четвертий фільм про Месників. Ця картина стане останньою для багатьох вже добре відомих героїв кіновсесвіту Marvel.
"Месники: Завершення" називають одним із найбільш очікуваних фільмів року.
Styler зібрав для читачів найцікавішу інформацію про фільм, дату виходу і особливості сюжету всесвітньо відомої стрічки.
Фільм "Месники: Завершення" виходить у світовий прокат 25 квітня 2019 року. В Україні прем'єра вже відомого кіно також запланована на цю ж дату.
До речі, придбати квитки на фільм "Месники: Завершення" вже досить складно: квитки на знаменитий фільм розкупили заздалегідь, ще за кілька тижнів.
Фото: "Месники: Завершення" - один з найбільш очікуваних фільмів року (imdb.com)
До речі, квитки на фільм українці стали купувати, як тільки дізналися дату офіційного виходу фільму у прокат.
Як уже відомо шанувальникам стрічки, голова Marvel Studios Кевін Файгі раніше говорив про те, що офіційні трейлери і ролики четвертої частини "Месників" будуть показувати не більше 15 хвилин від усього хронометражу кіно.
Адже, за його словами, вловити щось з трейлерів, не бачачи цілісної картини, досить складно.
Фото: "Месники: Завершення" виходить на екрани 25 квітня (imdb.com)
Втім, як відомо з трейлерів, Месники, які вижили після битви з Таносом, прийняли рішення вступити з ним у бій знову, щоб повернути людей, яких він раніше знищив.
Це супергеройський фільм, який заснований на коміксах видавництва Marvel Comics і оповідає про команду супергероїв Месників.
Згідно з сюжетом, земля знаходиться на межі жахливої катастрофи. Після того, як сила Каменів Безкінечності знищила безліч живих істот, Танос прийняв мантію Володаря Всесвіту, залишивши при цьому Месників і половину Всесвіту в повних руїнах. Повернути загиблих союзників і перемогти Таноса – місія Тора, Капітана Америки та інших вже добре знайомих фанам фільму героїв.
Але це – тільки зав'язка сюжету, яка буде далі обростає безліччю захоплюючих подій.
Відео: "Месники: Завершення" – офіційний тизер українською мовою (Youtube/B&H Film Distribution Company)
В четвертому фільмі про Месників анонсовані такі актори:
Брі Ларсон у ролі Капітана Марвела;
Карен Гіллан у ролі Небули;
Скарлетт Йоханссон у ролі Чорної Вдови;
Бредлі Купер у ролі Ракети;
Кріс Хемсворту ролі Тора;
Кріс Еванс у ролі Капітана Америка;
Еванджелін Ліллі у ролі Оси;
Том Холланд у ролі Людини-павука;
Роберт Дауні молодший у ролі Залізної людини/Тоні Старка;
Джош Бролін у ролі Таноса;
Пол Радд у ролі Людини-мурахи;
Відео: "Месники: Завершення" – офіційний трейлер (Youtube/B&H Film Distribution Company)
Нагадаємо, раніше у мережі з'явився перший трейлер до фільму "Месники 4" від знаменитої студії Marvel. Трейлер можна дивитися онлайн, а користувачі мережі вже бурхливо відреагували на відео.
Також фанам знаменитого фільму представили зміст "Месників 4" і розповіли головні особливості сюжету. Короткий зміст четвертої частини саги "Месники" став доступний онлайн.
До речі, щоб уникнути тиску фанів і через величезну кількість запитів акторам від фанів фільму, перед зйомками "Месників 4" сценарій стрічки дали прочитати тільки одній людині.
Фото: "Месники: Завершення" (imdb.com)