RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Mrs. Ukraine International 2024: кто победил на конкурсе красоты (фото)

Ольга Компаниец (фото: nstagram.com/olga_kompaniiets_)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавно в Киеве состоялось гламурное мероприятие Mrs. Ukraine International 2024, на котором выбирали будущую представительницу Украины для участия в конкурсе Миссис Интернешнл в США. Главный титул завоевала Ольга Компаниец - чемпионка мира по бодибилдингу, общественный деятель и специалист в области эстетической медицины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram красавицы.

Подробности

В конкурсе приняли участие 12 участниц, которые достойно боролись за звание лучшей. В своем Instagram победительница рассказала о важной благотворительной миссии, которую она уже воплощает в жизнь.

"Я считаю, что женщины в любое время и при любых обстоятельствах должны быть красивыми и счастливыми.

Что касается деятельности, то за эти годы она действительно расширилась. Кроме нашего благотворительного проекта для помощи детям с врожденными пороками носа, которых мы оперируем на благотворительной основе уже много лет, мы оперируем наших военных, которые получили травмы лица", - написала Компаниец.

Ольга Компаниец (фото: nstagram.com/olga_kompaniiets_)

По словам Ольги, она ежедневно работает над своей фигурой и внешним видом в целом, уделяя много времени уходу за собой, спорту и правильному питанию.

Победительница конкурса работает в сфере эстетической медицины более 20 лет. Она выступает против "шаблонной красоты" и убеждена, что с комплексами и недостатками внешности можно бороться с помощью пластических операций, но делать это нужно с умом.

К слову, на конкурсе ведущими были Григорий Решетник и актриса Наталка Денисенко. С музыкальными выступлениями на сцене появились Тина Кароль и Злата Огневич. Среди приглашенных гостей были Юлия Санина и Дмитрий Монатик.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мисс УкраинаМисс мира