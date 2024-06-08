Mrs. Ukraine International 2024: кто победил на конкурсе красоты (фото)

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В конкурсе приняли участие 12 участниц, которые достойно боролись за звание лучшей. В своем Instagram победительница рассказала о важной благотворительной миссии, которую она уже воплощает в жизнь.

"Я считаю, что женщины в любое время и при любых обстоятельствах должны быть красивыми и счастливыми.

Что касается деятельности, то за эти годы она действительно расширилась. Кроме нашего благотворительного проекта для помощи детям с врожденными пороками носа, которых мы оперируем на благотворительной основе уже много лет, мы оперируем наших военных, которые получили травмы лица", - написала Компаниец.

Ольга Компаниец (фото: nstagram.com/olga_kompaniiets_)

По словам Ольги, она ежедневно работает над своей фигурой и внешним видом в целом, уделяя много времени уходу за собой, спорту и правильному питанию.

Победительница конкурса работает в сфере эстетической медицины более 20 лет. Она выступает против "шаблонной красоты" и убеждена, что с комплексами и недостатками внешности можно бороться с помощью пластических операций, но делать это нужно с умом.

К слову, на конкурсе ведущими были Григорий Решетник и актриса Наталка Денисенко. С музыкальными выступлениями на сцене появились Тина Кароль и Злата Огневич. Среди приглашенных гостей были Юлия Санина и Дмитрий Монатик.