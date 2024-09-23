"Мечтала жить в России": украинская дизайнер ошарашила признанием

Как известно, Навроцкая в свое время была очень популярным стилистом и работала с множеством знаменитостей не только в Украине, но и в РФ.

"Я очень много работала с Москвой, это правда. И у меня даже была когда-то идея туда переехать, так как у меня практически все клиенты были оттуда", - отметила Навроцкая.

В то время дизайнер не слишком углублялась в историю этой страны и не понимала процессы, которые в ней происходят.

Ольга Навроцкая сейчас (фото: instagram.com/navrolya_)

"Я не буду оправдываться, но я была "меншоварта малоросска" со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я ничего не знала, не понимала о глубине этой страны, про ее корни. Ну то есть вообще", - вспомнила украинская знаменитость.

Также она рассказала, кто ее отговорил от фатального поступка сменить место жительства - это была известная советская и российская актриса Людмила Гурченко.

"Когда я хотела принять решение переехать в Москву, у меня была такая прекрасная подруга - Людмила Марковна Гурченко. Я вот сейчас, когда думаю, как бы она отреагировала - я думаю, она была бы на нашей стороне, она была довольно умным и правильным человеком. И она мне сказала: "Оля, ни в коем случае не переезжай. Никогда не делай этого". Вот просто она мне как-то сказала и так запрограммировала", - подчеркнула Навроцкая.

Ольга Навроцкая сейчас (фото: instagram.com/navrolya_)

В 2014 году во время Революции достоинства, когда Ольга Навроцкая бегала в горящий Дом профсоюзов на Майдане Независимости и носили туда медикаменты для раненых, она подумала, что вселенная так интересно ее "вела через столько искушений и возможностей".

"Да, я могла жить в Москве, за границей, где угодно. За мою жизнь было много вариантов. Но я именно тут (в Украине - ред.). И для меня это был такой огромный инсайт", - отметила дизайнер.