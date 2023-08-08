В Украину завезли опасный фрукт, который может "убить" легкие

В Украину завезли опасный фрукт, который многие покупают за его полезные свойства. Речь идет об авокадо. Его экспортировали из Польши, но в плодах обнаружен кадмий.

Об опасности предупредили на странице в Facebook Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Что известно об опасном авокадо

Авокадо поставлялся из Перу, выращиванием которого занимается компания Agro San Jacinto S.A.C.

Этот популярный во всем мире фрукт в Украине по заказу одесского ООО "Вподобайка" экспортировал оптовик RK-Impex.PL SP.ZOO - фирма, которая находится в Перемышле.

Кстати, сорт опасного авокадо - любимый многими Хаас.

Операторов рынка предупреждают (если у них есть такая продукция) о необходимости изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно информировать об обнаруженном несоответствии Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, что предусмотрено ч. 3 ст. . 20 Закона Украины "Об основных принципах и требованиях безопасности и качества пищевых продуктов".

Чем опасен кадмий

Кадмий относится к тяжелым металлам. Он подобен ртути и способен активно накапливаться в организме в больших количествах и может приводить к анемии, поражению печени, нарушению функции легких, остеопорозу, деформации скелета, развитию гипертонии.

Также он может служить причиной образования камней в почках.

Кстати, в природе кадмий встречается в земной коре. Наибольшая его концентрация в осадочных породах, связанных с образованием подземных вод. В грунтовые воды попадает из свалок или из промышленных производств, в питьевую воду из оцинкованных труб.

Поскольку кадмий содержится в почве и воде, то соответственно его содержат и много пищевых продуктов. Во фруктах его меньше, чаще он встречается в овощах, например, картофеле.