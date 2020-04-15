ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Де можна займатися спортом під час карантину: всі деталі

STYLERЖиття    15.04.2020 - 22:01
Де можна займатися спортом під час карантину: всі деталі
Спорт під час карантину в Україні (колаж: РБК-Україна)

Під час карантину багатьох українців стало цікавити питання, чи можна займатися спортом на вулиці

Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 24 квітня. При цьому в країні закриті тренажерні зали та фітнес центри. А в Києві з недавнього часу заборонено тренуватися і в Гідропарку. Де можна займатися спортом - в матеріалі Styler.

В Україні з 6 квітня влада посилила карантин, і займатися спортом стало заборонено на спортивних майданчиках. Залишається, або ж тренуватися вдома, або не в людному місці. Крім того, в місті можна здійснювати пробіжки.

Бігати в місті не заборонено, але це потрібно робити одному, або в компанії однієї людини. При цьому краще уникати громадські місця, до яких також відносяться зупинки.

Бігати на стадіонах не вдасться. Їх відвідування під забороною. Крім того, бігати заборонено і в парках, скверах або лісових зонах. Однак це обмеження можна обійти, якщо взяти з собою собаку.

При цьому можна бігати по вулицях, тротуарах, уздовж трас і по дорогах з дотриманням правил дорожнього руху. У лісі також дозволено бігати, якщо він не належить до лісопаркової частини, оскільки там діють ті ж обмеження, що і на парки і сквери.

Під час занять спортом на вулиці потрібно мати документ, що засвідчує вашу особу. Крім того, ви повинні бути в масці якщо знаходитесь в громадських місцях.

Нагадаємо, що в київському Гідропарку "копи" ловили напівголого порушника, який вирішив переплисти Дніпро щоб потрапити до тренажерів, встановлених під відкритим небом.

Скандал із помилками на телеуроках: в МОН ухвалили рішення Як працюють стоматологи в умовах карантину: МОЗ дало відповідь
Новини України спорткарантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся