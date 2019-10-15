Можна не помітити: 10 ознак серйозних хвороб у жінок

Медики виділили ряд тривожних симптомів у жінок, які можуть бути провісниками серйозних захворювань. Десять ознак, на які слід звернути увагу і проконсультуватися з лікарем - в матеріалі Styler.

Якщо ви помітили один з перелічених нижче симптомів, фахівці радять перестрахуватися і провести обстеження, пише західне видання Fine Finders.

1. Відчуття здавленості або утруднення в щелепах, шиї або руках

Цей симптом часто ігнорують або неправильно інтерпретують. А такі симптоми можуть означати початок серцевого нападу у жінок. Так, жінки у віці до 55 років, можуть мати три або навіть більше симптомів нападу, крім основного - болю в грудях.

2. Біль у нозі з одного боку

Найімовірніше, у вас звичайне розтягнення м'язів. Але якщо частина ноги, яка болить, опухла і тепла, це може говорити про небезпечний стан - тромбоз глибоких вен. Тобто, у внутрішній вені утворився кров'яний згусток, і якщо не вжити заходів, це може призвести до летального результату.

Ознаки хвороб у жінок (фото: grist.org)

3. Постійні головні болі

Постійні головні болі можуть означати дуже багато - від алергії і до проблем із зором. Але такий симптом може бути передвісником пухлини мозку або інсульту. Фахівці радять звернутися до лікаря, щоб точно з'ясувати причину головного болю.

4. Часте сечовипускання

Перш, ніж прийти до висновку, що ви бігаєте в туалет дуже часто (більше семи раз на добу після вжитих двох літрів рідини), варто переглянути свій спосіб життя. У частих "походах по-маленькому" можуть бути винні кава і алкоголь. Але такий симптом іноді означає діабет, інфекції сечовивідних шляхів, нирок і навіть венеричних захворювань (хламідіоз).

5. Сверблячі і кровоточиві родимки

Більшість родимок на тілі не представляють небезпеки. Але сверблячі і кровоточиві утворення можуть свідчити про меланому - рак шкіри. Якщо на вашому тілі є підозрілі родимки, слід звертати увагу на зміну їх меж, розміру, кольору.

7. Скорочення розриву між циклами

Номальным менструальним циклом є 28 днів. Але якщо ви помітили, що дні циклу скорочуються до 27-ми, а потім до 26-ти днів, це може бути зниженням потенціалу фертильності. А цикли коротше 20-ти днів можуть говорити про синдром полікістозних яєчників, поліпи матки або захворювання щитовидної залози.

Ознаки хвороб у жінок (stayathomemum.com.au)

8. Ущільнення в грудях

Такий симптом ні в якому разі не можна ігнорувати, але і впадати в паніку не варто. Кожній жінці слід пам'ятати про самоконтроль форми і текстури молочних залоз. Крім того, після 35-ти слід регулярно обстежуватися у гінеколога, який на огляді перевірить молочні залози. Не всі шишки і нерівності пов'язані з онкологією, але ці ознаки - перша симптом раку грудей. Повинні насторожити будь-які зміни у формі грудей і сосків, висипання в області грудей, почервоніння, набряки.

9. Ранка, яка не загоюється

Якщо ранка або прищик не проходить протягом 2-3 тижнів, це може бути ознакою базально-клітинної карценоми. І хоча така хвороба частіше зустрічається у чоловіків, не варто ігнорувати небезпечний симптом. Цей різновид раку шкіри добре піддається лікуванню на ранніх стадіях, тому важливо вчасно помітити царпапину або запалення, що не загоюється.

10. Постійна спрага

Якщо вам постійно хочеться пити, це може бути ознакою діабету. Справа в тому, що ічерез хворобу в крові підвищується рівень глюкози. Це призводить до посиленого утворення і виведення сечі, а значить, до поступового зневоднення. Варто відзначити, що людина може випивати до 10 літрів води, але все одно відчувати спрагу.