Чим можна замінити пергаментний папір для випікання: прості лайфхаки

Так, замінити пергаментний папір можна звичайним офісним папером. Така річ точно є в кожному домі. В результаті випічка вийде не менш смачною.

Спосіб застосування:

Для початку потрібно взяти звичайний лист офісного паперу. Змастити його олією.

Викласти на нього печиво та випікати.

В результаті ваша випічка добре відстане та не буде прилипати.

Чим замінити пергаментний папір (freepik)

Окрім того, пергаментний папір можна замінити силіконовим килимком. Його можна використовувати кілька разів. Також на ньому можна не тільки випікати, але ще й розгортати продукти.

До того ж пергаментний папір можна замінити:

Креслярською калькою. Перед випіканням її потрібно промазувати з двох сторін рослинною олією;

Харчовим пергаментом (щільний папір, з якого зроблені пакети для випікання у супермаркетах).

Якщо вдома не виявилося взагалі нічого з перерахованого, потрібно рясно змастити деко олією або кулінарним жиром і присипати манкою або панірувальними сухарями. Це допоможе уникнути підгоряння, і випічку нескладно буде дістати з форми.

Чим замінити пергаментний папір (freepik)