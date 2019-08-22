Не все можна побачити: Супрун зробила важливу заяву про ПТСР

Уляна Супрун розповіла українцям про те, що таке ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. На своїй сторінці у Facebook вона пояснила, що багато симптомів цього розладу можуть бути непомітними і перерахувала на що рідним і близьким варто звернути увагу, якщо їх близька людина нещодавно пережила важкий період.

Як пише Супрун, жінки частіше схильні до ПТСР – близько 20%, в той час як лише 8% чоловіків схильні до цього розладу. І якщо не звернути уваги, не вжити заходів, то у людини можуть зруйнуватися відносини, вона може втратити роботу, здоров'я і навіть життя.

"ПТСР розвивається у людей, які пережили неординарну, що загрожувала життю або гідності ситуацію:

Ветерани війни.

Громадяни, які перебували в зоні бойових дій.

Жертви сексуального або фізичного насильства.

Полонені і жертви тортур.

Жертви торгівлі людьми, сексуального рабства.

Жертви або свідки постійного домашнього насильства.

Жертви буллінга, в тому числі в школі.

Діти, які відчувають неглект (ними не займаються, навіть не годують, замордовані батьками діти), фізичного та сексуального насильства.

Свідки терактів.

Люди, які перебували в зоні стихійного лиха.

Жінки, які пережили травматичні пологи і жорстоке поводження медичного персоналу", - перерахувала Супрун.

Вона зазначила, що ключові фактори розвитку ПТСР – це індивідуальна вразливість або стійкість і його розглядають як наслідок провокації зовнішніми стресовими чинниками наявної схильності до травматизації. Також дослідження показали, що на 40% ПТСР може бути пов'язана зі спадковістю і посилюється алкоголем.

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

"Саме тому говорити, що "раніше воювали, поверталися, заводили сім'ю і працювали, а зараз не хочуть жити" не можна і жорстоко. Також не можна відвертатися від людини з ПТСР, або порівнювати себе, скажімо, з побратимами, які відносно легко повернулися до цивільного життя. У кожного своя чутливість до стресових ситуацій", - додала глава МОЗ і назвала основні симптоми прояви ПТСР:

Постійні думки про травматичну подію. Вони виникають мимоволі, сняться, або повертаються як флешбеки (старі спогади, які знову яскраво повернулися), коли який-то тригер нагадує про травму.

Життя в повній бойовій готовності. Така людина миттєво спалахує, дратується, хвилюється і переживає думки про власну безпеку. Тривожність може проявлятися в порушенні сну, уваги або мати фізичне відображення: запори, нетравлення, гіпертонус м'язів або тахікардія.

Уникати згадок про травму - небажання говорити про подію чи бути поруч з людьми, які нагадують. Емоційна порожнеча, відсторонення від близьких і втрата інтересу до колись улюблених речей. Останнє дуже нагадує ознаки депресивного розладу.

Панічні атаки: відчуття сильного страху, поверхневе дихання, запаморочення, нудота, прискорене серцебиття і біль за грудиною.

Хронічна біль, головний біль, діарея, відчуття стиснення і печіння за грудиною, судоми, біль у попереку.

Недовіра: втрата довіри до людей і переконання, що світ небезпечний.

Неприємності в повсякденному житті: проблеми з роботою або пошуком, в школі або відносинах.

Зловживання алкоголем, цигарками та наркотиками.

Проблеми у відносинах, віддалення від партнера / партнерки.

Суїцидальні думки. Якщо такі думки виникають, скажіть близьким і зверніться за психологічною підтримкою.

Постравматичний стресовий розлад може стати причиною втрати коханих, роботи і життя (фото: pixabay.com)

Також Уляна Супрун пояснила, як треба поводитися з тими, у кого було діагностовано ПТСР.

Людину, у якого діагностували ПТСР, слід запевнити, що вона не божевільна, і це мине. Спеціаліст - психотерапевт, психіатр, соціальний працівник, кваліфікований працювати з травмованими людьми, - повинен надати інформацію про ПТСР і його подолання, краще в письмовій формі.

Слід знайти групу підтримки, яку веде фахівець. Нерідко ПТСР з часом проходить без застосування медикаментів, але просто так чекати, що пройде, не можна. ПТСР слід "обережно спостерігати" і бути насторожі, щоб не стало гірше.

Створити безпечне середовище. Слід позбутися тригерів травматичних спогадів. Саме тому не можна запускати феєрверки в країні, де йде війна. Серед нас дорослі і діти, які дуже добре пам'ятають гранатомети і "Тополі".

Провести роботу з близькими. Вони повинні зрозуміти, що відбувається, в чому причина і як запобігти панічним атакам і флешбекам, або що робити, коли вони відбуваються.

Працювати з пацієнтами і проводити кампанію в суспільстві щодо належного використання мови. Не можна допускати стигматизації, мови ненависті, виключення людей з товариства.

Крім того, Супрун пояснила, що психотерапія потрібна обов'язкова, для того, щоб подолати саму причину ПТСР, її архівування та знищення травматичних спогадів. У важких випадках можна також використовувати медикаментозну терапію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Уляна Супрун розповіла про нововведення в програмі "Доступні ліки".

А також розповідали про те, що Супрун зробила жорстку заяву про вакцинацію.