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Вчені розкрили правду про зв'язок смертності і освіти

STYLERЖиття    25.02.2020 - 07:12
Вчені розкрили правду про зв'язок смертності і освіти
Рівень освіти впливає на тривалість життя (фото: freepik)

Рівень освіти впливає на тривалість життя людини

Американські вчені з'ясували, що рівень освіти впливає на тривалість життя людини. Фахівці з медичної школи Єльського університету та Університету Алабами досліджували близько п'яти тисяч американців з різних міст США протягом тридцяти років.

В результаті дослідження стало ясно, що серед людей з середньою освітою смертність складала 13%, в той час як серед тих, хто закінчив коледж або університет, померли близько 5% людей.

"Були помічені відмінності у показниках смертності в залежності від рівня освіти", – зазначають вчені.

Наголошується, що також смертність залежить від раси, оскільки серед померлих учасників було 9 відсотків темношкірих і 6 відсотків білих, і їх причини смерті були різними.

До речі, афроамериканці найчастіше помирали від причин насильницької смерті, а білі – з-зазаболевания Снідом. Від хвороб серця помирало рівну кількість людей в різних рассах.

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