Чи можна консервувати з морською і йодованою сіллю: точна відповідь

Експерти кажуть, що для консервації можна використовувати морську сіль. Коштує вона звичайно в рази дорожче, ніж кам'яна. Але це не той продукт у нашому списку витрат, який ми з'їдаємо кілограмами.

У морської солі є ряд переваг

Після поїдання солінь у людини не буде утворюватися набряків, викликаних застоєм в організмі рідини через сіль.

Морська сіль містить кілька десятків корисних мінеральних речовин, які необхідні для здоров'я людини.

Для заготовок фахівці рекомендують вибирати морську сіль крупного помолу.

Морська сіль виготовляється шляхом випаровування морської води під дією сонця і вітру. У ній містяться такі мікроелементи, як кальцій, калій, магній, залізо, цинк, йод, бром, мідь та інші, які мають багато лікувальних властивостей.

Крім того, в морській солі в рази менше шкідливого нерозчинного осаду, що дозволяє довше зберігати консервацію.

Йодована сіль - головний страх любителів консервування

Якщо запитати наших мам і бабусь, чи можна консервувати в йодованій солі, відповіддю буде категоричне "Ні!"

Йодована сіль - звичайна кухонна сіль, збагачена йодом. Вживання такої спеції належить до заходів профілактики захворювань щитовидної залози.

Така сіль містить не чистий йод. Ще років 20-30 тому її збагачували йодидом калію. З'єднання дійсно негативно впливало на смак і колір овочів при засолюванні. Додаткову небезпеку представляла і речовина тіосульфат натрію, що входила до складу.

На сучасних прилавках знайти йодовану сіль з цими добавками неможливо. Йодид калію замінили на йодат, а від тіосульфату натрію і зовсім відмовилися. В результаті збагачена йодом сіль більше не становить загрози для закаток. Вона ніяк не впливає на колір, смак і консистенцію продуктів.