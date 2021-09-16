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ВООЗ прогнозує циркуляцію чотирьох штамів грипу в Україні

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 16:54
ВООЗ прогнозує циркуляцію чотирьох штамів грипу в Україні Фото: українців закликали вакцинуватися від грипу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

У нинішньому епідеміологічному сезоні в Україні можуть циркулювати чотири штами грипу. Українців з груп ризику закликають робити щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ.

За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні ймовірно циркулюватимуть 4 штами вірусу грипу:

  • вірус, подібний до A / Victoria / 2570/2019 (H1N1) pdm09
  • вірус, подібний до A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2)
  • вірус, подібний до B / Washington / 02/2019 (лінія B Victoria)
  • вірус, подібний до B / Phuket / 3073/2013 (лінія B / Yamagata)

Вакцинуватися від цих штамів краще до початку їх циркуляції, тобто у вересні або жовтні, щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. В першу чергу слід вакцинуватися медикам, вагітним, літнім і людям з хронічними захворюваннями.

Вакцинація проти грипу не входить в календар профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за рахунок місцевих бюджетів, підприємств або за свій рахунок. МОЗ окремо звертає увагу на те, що вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти штамів грипу.

Нагадаємо, раніше головний санлікар Ігор Кузін говорив, що в Україні циркулюватимуть три штами грипу.

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ВООЗ Грип
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