Можно жарить и выпекать. Нутрициолог объяснила все плюсы масла гхи

В чем плюсы масла гхи?

У него точка дымления 240 градусов, то есть на гхи можно жарить, выпекать в духовке и эта термическая обработка не приведет к созданию канцерогенных соединений. Для сравнения, сливочное масло имеет точку дымления 150-170 градусов и выпекание при 180 градусов уже его портит.

Масло гхи можно употреблять тем, у кого реакция на лактозу и казеин, потому что оно лишено этих компонентов.

На этом масле вкусно получается все: и жареное яйцо, лук, сырники или выпечка: печенье, пирог, а также его можно добавить в кашу или кофе. Нежный сливочный вкус не портит ни одно блюдо и не надоедает, как другие "термостойкие жиры". ⠀

В масле гхи прекрасный состав жирных кислот, из которых большинство – это спектр насыщенных и омега-9 (именно они без примесей и обеспечивают термостойкость).

Как сделать дома масло гхи?

Растопите 2 пачки сливочного масла по 200 граммов в сотейнике на среднем огне. Потом надо уменьшить огонь до минимума, чтоб оно не сгорело. Масло гхи должно готовиться на медленном огне 25-30 минут, чтоб оно расслоилось на 3 слоя. Снимите верхнюю пену с масла. Чтобы понять, что масло гхи готово, посмотрите на дно сотейника – на нем будет осадок.

После процедите масло гхи через 4 слоя марли. Остудите и поставьте в холодильник. Теперь ваше масло готово.