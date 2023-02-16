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Можна смажити та випікати. Нутриціолог пояснила всі плюси масла гхі

Фото: Чим так корисна олія гхі (shutterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Масло гхі - це пряжене вершкове масло, але процес його приготування досить довгий. Внаслідок довгого пряження різні компоненти олії перетворюються на осад і виходить масло гхі з тонким карамельним смаком.

У чому користь такого продукту розповіла в Instagram нутриціолог Сніжана Ворошилова.

У чому плюси масла гхі?

У нього точка димлення 240 градусів, тобто на гхі можна смажити, випікати в духовці, і ця термічна обробка не призведе до створення канцерогенних з'єднань. Для порівняння, вершкове масло має точку димлення 150-170 градусів і випікання при 180 градусах вже його псує.

Масло гхі можна вживати тим, у кого реакція на лактозу та казеїн, тому що його позбавлено цих компонентів.

На цьому маслі смачно виходить все: і смажене яйце, цибуля, сирники або випічка: печиво, пиріг, а також його можна додати до каші або кави. Ніжний вершковий смак не псує жодну страву і не набридає, як інші "термостійкі жири". ⠀

У маслі гхі прекрасний склад жирних кислот, з яких більшість – це спектр насичених та омега-9 (саме вони без домішок і забезпечують термостійкість).

Як зробити вдома масло гхі?

Розтопіть 2 пачки вершкового масла по 200 грамів в сотейнику на середньому вогні. Потім треба зменшити вогонь до мінімуму, щоби воно не згоріло. Масло гхі повинно готуватися на повільному вогні 25-30 хвилин, щоб воно розшарувалось на 3 шари. Зніміть верхню піну з масла. Щоб зрозуміти, що масло гхі готове, подивіться на дно сотейника – на ньому буде осад.

Після цього процідіть масло гхі через 4 шари марлі. Остудіть і поставте в холодильник. Тепер ваше масло готове.

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маслоеда