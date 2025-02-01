В салонах бум на новую увлажняющую процедуру для волос: кому надо, а кому нельзя ее делать

В салонах довольно популярной стала процедура распаривания волос. Она придает волосам блеск и невероятную гладкость. Однако, такую процедуру можно делать не всем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что известно о процедуре

Стилист Ким Кимбл рассказал, что распаривание создает влажную среду, которая увлажняет сухие волосы и повышает эластичность, уменьшает ломкость и способствует общему здоровью.

Это может быть отличным дополнением к процедуре ухода за волосами, если делать в умеренных количествах и приспосабливать к индивидуальному типу волос и потребностям.

Распаривание волос может иметь наибольшее положительное влияние на волосы с низкой пористостью. Поскольку в волосах с низкой пористостью кутикулы расположены очень близко друг к другу, такие продукты, как кондиционеры или маски часто не могут проникнуть очень глубоко в фолликулы.

У вас волосы с низкой пористостью, если вода попадает на поверхность волос, а не поглощается, или если они долго намокают или сушатся на воздухе.

Вот короткий тест: вымойте волосы шампунем и высушите, затем возьмите одну прядь и опустите ее в стакан с водой. Если волосы некоторое время всплывают вверх, прежде чем опускаться на дно стакана, вероятно, они имеют низкую пористость.

Волосы, которые всплывают к середине, указывают на среднюю пористость, тогда как волосы, которые сразу опускаются на дно стакана, являются наиболее пористыми.

Как проходит процедура

Сначала стилист начинает с мытья волос очищающим шампунем, чтобы удалить накопления грязи на волосах. Далее наносит глубокий кондиционер или маску для волос.

После этого помещают под распариватель, который выделяет влажное тепло в течение от пяти минут до часа, в зависимости от конкретных целей лечения и состояния волос.

После этого мастер вновь моет волосы и укладывает их. Чтобы поддерживать оптимальные результаты, рекомендуется дважды в месяц выполнять процедуру глубокого кондиционирования дома или в салоне.

Кому нельзя делать процедуру

Людям с очень тонкими или жирными волосами может быть запрещена такая процедура, поскольку избыток влаги может утяжелить волосы и сделать их жирными.

Также, если у вас постоянные проблемы с волосами или кожей головы, вам тоже стоит избегать этой процедуры. Распаривание потенциально может ухудшить состояние. Кроме того, беременным также следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем попробовать такую процедуру.

Как долго сохраняются результаты

Долговечность результатов зависит от текущего состояния ваших волос. Для чрезвычайно поврежденных волос эффект может длиться всего несколько дней, тогда как люди со здоровыми волосами могут чувствовать преимущества в течение двух недель.

Если вы не хотите обращаться за услугами в салоне или покупать дорогостоящее оборудование для дома, то можно избежать этого. В частности, вам понадобятся только две шапочки для душа и салфетка для лица.

Нанесите на волосы кондиционер, затем наденьте первую шапочку для душа. Смочите салфетку для лица в воде, разогрейте ее в микроволновке на высокой температуре в течение двух минут и положите на шапочку.

Затем наденьте вторую крышку поверх. Оставьте все в течение получаса, затем промойте волосы холодной водой и уложите, как обычно.