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Можно навлечь беду: что категорически запрещено делать на кухне

Что нельзя делать на кухне (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждая хозяйка мечтает иметь в доме удачу и достаток. Чтобы не привлечь в свою жизнь беды, нельзя делать некоторые вещи на кухне. Все потому, что на кухне люди всегда проводят больше всего времени.

Что категорически нельзя делать на кухне, чтобы не навлечь несчастья - читайте на Styler ниже.

Не садитесь на кухонный стол

Если вы сидите на столе, денег вам никогда не заработать. Считается, что кухонный стол - магия в доме. Если пренебрегать им, можно остаться голодным.

Чужая посуда

Нельзя приносить в дом чужую посуду. Такие вещи должны быть только на своих местах. Если вам дали полную тарелку, то и отдавать посуду тоже следует полную, тогда вы сохраните благополучие.

Также запрещено хранить в доме битую посуду. Тогда бедность, ссоры и скандалы не будут покидать дом.

Нельзя есть без скатерти

Считается, если есть со стола без скатерти, это до бедности. Также нельзя сажать гостей за не накрытый стол.

Пустая посуда

Чтобы не разрушить энергетику в доме, пустую посуду нельзя оставлять на столе. Это касается чашек, бокалов, рюмок, тарелок.

Обрезать продукты ножом в воздухе

Такие действия могут привести к нежелательным последствиям. Это может быть опасно и можно повлечь за собой ряд неудач.

Съесть чужой хлеб

Считается, что если доесть кусок хлеба за другим человеком, то можно отнять у него здоровье.

Раньше мы рассказывали, какая посуда на кухне вредит здоровью.

Также мы писали, почему нельзя разогревать еду больше одного раза.

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