Можно навлечь беду: что категорически запрещено делать на кухне

Каждая хозяйка мечтает иметь в доме удачу и достаток. Чтобы не привлечь в свою жизнь беды, нельзя делать некоторые вещи на кухне. Все потому, что на кухне люди всегда проводят больше всего времени.
Что категорически нельзя делать на кухне, чтобы не навлечь несчастья - читайте на Styler ниже.
Если вы сидите на столе, денег вам никогда не заработать. Считается, что кухонный стол - магия в доме. Если пренебрегать им, можно остаться голодным.
Нельзя приносить в дом чужую посуду. Такие вещи должны быть только на своих местах. Если вам дали полную тарелку, то и отдавать посуду тоже следует полную, тогда вы сохраните благополучие.
Также запрещено хранить в доме битую посуду. Тогда бедность, ссоры и скандалы не будут покидать дом.
Считается, если есть со стола без скатерти, это до бедности. Также нельзя сажать гостей за не накрытый стол.
Чтобы не разрушить энергетику в доме, пустую посуду нельзя оставлять на столе. Это касается чашек, бокалов, рюмок, тарелок.
Такие действия могут привести к нежелательным последствиям. Это может быть опасно и можно повлечь за собой ряд неудач.
Считается, что если доесть кусок хлеба за другим человеком, то можно отнять у него здоровье.
Раньше мы рассказывали, какая посуда на кухне вредит здоровью.
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