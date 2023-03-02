Может и навредить: медики опровергли самый главный миф о полезности чеснока

Помогает ли чеснок выздороветь?

Медики сообщили, что возможно, но пока это не доказано. Многочисленные статьи в интернете ссылаются на разные исследования об антибактериальных и противовирусных свойствах чеснока или добавок с ним. Проблема заключается в том, что качество почти всех этих исследований очень низкое, а количество принимавших в них людей слишком мало, чтобы делать из них серьезные научные выводы.

В чем плюсы чеснока

Чеснок – это отличный продукт, содержащий марганец, витамин B6, витамин С, селен и еще множество полезных веществ. Также в его составе есть алицин – жидкость, которая, возможно, помогает человеку бороться с бактериями и вирусами – ученые все еще продолжают изучать этот вопрос.

Поэтому если вы любите чеснок, смело добавляйте его в свой рацион. Но помните, что чеснок может и помешать.

Для кого чеснок опасен

Осторожным с чесноком следует быть людям с рефлюксной болезнью – у них он может вызвать изжогу. А также людям, которые принимают лекарства, разжижающие кровь. Чеснок имеет схожий эффект, и могут возникнуть проблемы со сворачиванием крови.

А вот если вы хотите предотвратить простуду, то чаще мойте руки с мылом, проветривайте помещение, избегайте толп и соблюдайте дистанцию ​​с другими людьми.