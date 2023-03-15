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Может рухнуть: на киевской многоэтажке заметили незаконную надстройку (фото)

На столичной многоэтажке обнаружили незаконную надстройку (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

На крыше столичной многоэтажки по улице Большая Васильковская обнаружили незаконную надстройку. Городские власти планируют судиться с правонарушителем.

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства Тимур Ткаченко у себя на странице Facebook.

Что известно о надстройке

Разрешений на проведение строительных работ по этому адресу не выдавали, утверждает Ткаченко.

На место незаконной застройки была вызвана полиция. Однако дверь на крышу была закрыта, правоохранители не смогли попасть туда, чтобы оценить масштабы надстройки. Пока им тоже не удалось установить нарушителя.

"За подобные действия нарушители должны нести наказание в суде, ведь кроме нарушения благоустройства ставится под угрозу безопасность жильцов дома, на крыше которого и началось незаконное строительство", - отметил Ткаченко.

В КГГА заявляют, что будут судиться с нарушителем и требуют возбуждения уголовного производства.

Незаконная надстройка на столичной многоэтажке (фото: facebook.com/timurtkachenko)

Правоохранители не смогли попасть на крышу дома (фото: facebook.com/timurtkachenko)

К публикации Ткаченко многие люди оставили возмутительные комментарии. Некоторые даже назвали и другие столичные адреса, по которым также обнаружены незаконные надстройки.

Почему это опасно

Советская многоэтажка построена в 1965 году. Соответственно, ее фундамент, электросистема и система канализации не рассчитаны на дополнительную нагрузку. Об этом рассказал архитектор Олег Гречух в комментарии для "Вечерній Київ".

Также отмечается, что такая надстройка создает проблему вентиляции - вентиляционные каналы квартир, расположенных этажами ниже, теперь заблокированы и лишены качественного обслуживания.

Архитектор предполагает, что при худшем развитии событий эта надстройка может просто рухнуть.

Ранее мы рассказывали о том, что теперь статус документов на строительство можно проверить онлайн.

Читайте также, что в Киеве хотят построить новый жилой район.

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Киев