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Шуляк: отныне статус документов на строительство можно проверить онлайн

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Среда 08 марта 2023 17:11
Шуляк: отныне статус документов на строительство можно проверить онлайн Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

На портале "Дія" в электронном кабинете "Мое строительство" доступна функция проверки статуса документов в сфере строительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Все документы, в которых человек указан как заказчик строительства, теперь можно посмотреть на портале "Дія" в кабинете "Мое строительство". Это еще один шаг, который позволит убрать коррупцию и бюрократию в сфере строительства", - пояснила Шуляк.

По ее словам, в электронном кабинете отображаются все документы независимо от способа представления - через портал "Дія" или ЦПАУ.

"Отныне появилась возможность пересмотреть краткую информацию о документе, а также узнать статус его рассмотрения органами строительного контроля. Пользоваться разделом могут физические и юридические лица, главное иметь электронную подпись", - сообщила нардеп.

Она также добавила, что в доступе есть документы, созданные после июля 2020 года, когда заработала Единая государственная электронная система в сфере строительства.

"С реализацией законопроекта №5655 мы сделаем нашу сферу строительства удобной, цифровизированной, прозрачной и без взяток. В свою очередь, наши населенные пункты получат шанс забыть о незаконных и хаотических застройках и уничтожении культурного наследия", - заверила Шуляк.

Напомним, Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5655 о реформе градостроительства, направленной на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.

Реформа будет способствовать качественному, прозрачному и быстрому восстановлению Украины, а также предоставит возможность международным партнерам, которые присоединятся к финансированию восстановления страны после войны, мониторить качество выполнения работ.

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