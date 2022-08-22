ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мізків відключити хмарне сховище не вистачило: окупанти в Циркунах зняли свої злочини на вкрадений телефон

Новость на русском →
Циркуни, Харківська область, Понеділок 22 серпня 2022 15:55
Мізків відключити хмарне сховище не вистачило: окупанти в Циркунах зняли свої злочини на вкрадений телефон У Харківській області окупанти зняли свої злочини на крадений телефон (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Циркунах Харківської області російські окупанти забралися в будинок місцевої мешканки, яка евакуювалася в більш безпечне місце. У будинку вони знайшли телефон і знімали на нього відео зі своїми злочинами. Всі відео потрапили в хмарне сховище господині телефону.

Деталі повідомив керівник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

До слідчого управління ГУ Нацполіції надійшла заява від мешканки Циркунів. Вона повідомила, що в її хмарному сховищі в Google почали з'являтися фото і відео невідомих чоловіків у військовій формі, які пиячили та розважалися на території її будинку, поки вона була за кордоном.

"Зламані двері, купа викраденої техніки, зниклий одяг - чоловічий і жіночий (в тому числі й спідня білизна). І, звичайно-пральна машина. Все це - стандартний почерк нелюдей, які прийшли на нашу землю творити біду. Свої фото рашисти робили на викрадену техніку. А мізків відключити хмарне сховище не вистачило", - розповів Болвінов.

Мізків відключити хмарне сховище не вистачило: окупанти в Циркунах зняли свої злочини на вкрадений телефонМізків відключити хмарне сховище не вистачило: окупанти в Циркунах зняли свої злочини на вкрадений телефон

Скріншоти

Він також додав, що для окупантів головним шоком стала пляшка алкоголю зі скорпіоном і змією всередині.

Встановити особи рашистів завдяки відео і фото не склало труднощів. Болвінов зазначив, що вони в основному з великих міст РФ - Москва, Курськ, Нижній Новгород.

"Тобто, вони повинні були раніше бачити пляшки з алкоголем і пральні машинки. Але, судячи з поведінки цих індивідів, з ними і їх сумною долею все зрозуміло", - резюмував керівник слідчого управління ГУ Нацполіції.

До речі, раніше ми писали про те, окупанти під час мародерства в Ірпені потрапили на камери спостереження.

А ще ми розповідали про те, що під Києвом завдяки тупості загарбника змогли встановити особи кількох окупантів, які грабували та вбивали українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
оккупанты рашисты
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя