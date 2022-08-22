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Мозгов отключить облачное хранилище не хватило: оккупанты в Циркунах засняли свои преступления на украденный телефон

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Циркуны, Харьковская область, Понедельник 22 августа 2022 15:55
Мозгов отключить облачное хранилище не хватило: оккупанты в Циркунах засняли свои преступления на украденный телефон В Харьковской области оккупанты сняли свои преступления на краденый телефон (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Циркунах Харьковской области российские оккупанты забрались в дом местной жительницы, которая эвакуировалась в более безопасное место. В доме они нашли телефон и снимали на него видео со своими преступлениями. Все видео попали в облачное хранилище хозяйки телефона.

Детали сообщил руководитель следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

В следственное управление ГУ Нацполиции поступило заявление от жительницы Циркунов. Она сообщила, что в ее облачном хранилище в Google начали появляться фото и видео неизвестных мужчин в военной форме, которые пьянствовали и развлекались на территории ее дома, пока она была за границей.

"Сломанные двери, куча похищенной техники, пропавшая одежда - мужская и женская (в том числе и нижнее белье). И, конечно - стиральная машина. Все это - стандартный почерк изуверов, которые пришли на нашу землю творить беду. Свои фото рашисты делали на похищенную технику. А мозгов отключить облачное хранилище не хватило", - рассказал Болвинов.

Мозгов отключить облачное хранилище не хватило: оккупанты в Циркунах засняли свои преступления на украденный телефонМозгов отключить облачное хранилище не хватило: оккупанты в Циркунах засняли свои преступления на украденный телефон

Скриншоты

Он также добавил, что для оккупантов главным шоком стала бутылка алкоголя со скорпионом и змеей внутри.

Установить личности рашистов благодаря видео и фото не составило труда. Болвинов отметил, что они в основном из крупных городов РФ - Москва, Курск, Нижний Новгород.

"То есть, они должны были раньше видеть бутылки с алкоголем и стиральные машинки. Но, судя по поведению этих индивидов, с ними и их грустной судьбой все понятно", - резюмировал руководитель следственного управления ГУ Нацполиции.

Кстати, ранее мы писали о том, оккупанты во время мародерства в Ирпене попали на камеры наблюдения.

А еще мы рассказывали о том, что под Киевом благодаря тупости захватчика смогли установить личности нескольких оккупантов, которые грабили и убивали украинцев.

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