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"Мозок поза політикою": український боксер похвалився фото з російським чемпіоном і розлютив мережу

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Неділя 19 червня 2022 21:57
"Мозок поза політикою": український боксер похвалився фото з російським чемпіоном і розлютив мережу Фото: Іван Редкач, український боксер (instagram.com/ivan_redkach)
Автор: Володимир Костирін

Український боксер, чемпіон USBA в легкій вазі Іван Редкач виклав в мережі спільний знімок з російським колегою Дмитром Біволом, чемпіоном світу за версією WBA в напівважкій вазі, а також на 116-ту добу повномасштабної війни РФ проти нашої країни висловився про "спорт поза політикою".

Про це скандальний боксер написали у своєму Twitter.

На думку 36-річного боксера з Шостки Сумської області, який живе і тренується в США, спорт і політику слід завжди розділяти.

Для "наочного" закріплення такої тези Редкач похвалився знімком з боксером з РФ, яка продовжує вести жорстоку війну з Україною і не збирається відмовлятися від планів знищити нашу державу та її захисників.

"Потрібно розділяти спорт і політику. Хоч цей принцип і йде в історію і слід визнайте, що вони нерозлучні, для мене спорт залишається поза політикою, оскільки старанно працюють спортсмени, а в даному випадку потім і кров'ю, не один політик так не трудяться", - написав Іван (орфографія в пості збережена).

&quot;Мозок поза політикою&quot;: український боксер похвалився фото з російським чемпіоном і розлютив мережу

Іван Редкач та Дмитро Бівол (фото: twitter.com/ivan_redkach)

Також він додав у відповідь на різку реакцію користувачів мережі та масу обурення в коментарях до публікації, що "за рахунку держ бюджету в своїх кишенях. Не потрібно плутати баню з вахтою!"

&quot;Мозок поза політикою&quot;: український боксер похвалився фото з російським чемпіоном і розлютив мережу&quot;Мозок поза політикою&quot;: український боксер похвалився фото з російським чемпіоном і розлютив мережу

Іван Редкач поміркував про спорт і політику, працю та гроші (фото: скрін twitter.com/ivan_redkach)

Під постом посипалися гнівні коменти, в яких нерідко звучать нецензурні репліки на адресу боксера - багато хто розцінив висловлювання Редкача як демонстрацію конформістської позиції, притому, що в Україні в цей час через атаки російських окупантів продовжують гинути люди, і кількість жертв серед мирних громадян обчислюється десятками тисяч.

  • Мозок поза політикою
  • Боже, яке кончене!
  • Дивують люди, у яких немає батьківщини і честі... вони ж поза політикою, чистий спорт!

&quot;Мозок поза політикою&quot;: український боксер похвалився фото з російським чемпіоном і розлютив мережу&quot;Мозок поза політикою&quot;: український боксер похвалився фото з російським чемпіоном і розлютив мережу&quot;Мозок поза політикою&quot;: український боксер похвалився фото з російським чемпіоном і розлютив мережу&quot;Мозок поза політикою&quot;: український боксер похвалився фото з російським чемпіоном і розлютив мережу

Мережу обурили висловлювання Івана Редкача про спорт та політику на фоні війни (фото: скрін коментарів twitter.com/ivan_redkach)

Нагадаємо, раніше у вересні Іван Редкач зізнався шанувальникам, що не любить людей, які живуть в Україні.

Також перед цим скандальний боксер, який попадався на "прийомах Тайсона" на рингу, показував, як заробив на програші Ломаченка, і похвалився виграними грошима на спортивних ставках грошима.

Зазначимо, поки деякі боксери дивують міркуваннями про "спорт і політику" під час війни, інші захоплюють своїми діями та чесною позицією. Так, нещодавно 16-річна українка на турнірі з боксу в Угорщині на п'єдесталі підняла прапор "Азова".

Додамо, що у березні Василь Ломаченко відмовився від бою з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом, і вирішив залишитися в Україні в лавах територіальної оборони Білогород-Дністровського.

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