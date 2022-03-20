Усик та Ломаченко зможуть виїхати з України для проведення титульних боїв

Українські боксери, які захищають країну, Олександр Усик та Василь Ломаченко зможуть виїхати з України, аби провести титульні поєдинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника промоутерської компанії Top Rank Боб Арум в інтерв'ю Combat Sports on Fanatics View.

За його словами, обидва боксери отримали пропозицію від міністра культури Олександра Ткаченка залишити Україну, щоб готуватися до надважливих поєдинків.

"Український уряд співпрацює з нами, якщо говорити про Ломаченка та Усика. Там розуміють неймовірну публічну цінність того, щоб вони залишили Україну, тренувалися та брали участь у титульних боях. Я сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, але якщо ні, то доведеться повертатися до оборони", - сказав Арум.

Також він зазначив, що не знає, чи боксери приймуть пропозицію міністра культури України покинути країну і готуватися до боїв.

Усик має захищати звання чемпіона світу у поєдинку проти британця Ентоні Джошуа, тоді як Василь - битися за титули у легкій вазі проти Джорджа Камбососа.

Зазначимо, що Усик та Ломаченко вступили до лав територіальної оборони своїх міст.