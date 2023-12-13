"Мои дети растут без отца". Звезда "Крепостной" рассказала о муже, который служит в Нацгвардии

Екатерина Варченко о муже

Женщина призналась, что тяжело переживает разлуку с любимым, и пойти защищать Украину с оружием в руках - это его сознательное решение.

Екатерина Варченко с мужем (фото: instagram.com/varchuha)

"600 дней служит уже, где-то так. Это очень тяжело. Ты живешь в неизвестности и не знаешь, что дальше. Конечно, мы поддерживаем друг друга. Я уже так хочу, чтобы мы говорили "после войны". Постоянно вопрос - что, когда и как. Он сейчас в тылу. Но, я так понимаю, что боевой опыт получат все. Для меня самое сложное - это то, что мои дети растут без отца", - сказала Варченко.

Также она отметила, что хочет рядом семью и воспитывать вместе детей.

"Но сейчас, к сожалению, нет такой возможности. Эта проклятая война забрала у моих детей детство и забрала папу", - призналась Екатерина.

Отметим, что Екатерина Варченко состоит в браке с актером Анатолием Фон-Филандрой.

У супругов есть двое сыновей, которые имеют двойные имена - Кристиан-Дориан и Эмиль-Дориан.