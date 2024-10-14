"Моя боль". Жена Дяди Жоры объяснила, почему их дочь до сих пор общается на русском

По словам Натальи, они в семье общаются исключительно на украинском языке. А их дочь Ульяна, когда они переехали из Хмельницкого в Киев, даже не знала о существовании русского.

"Для моего ребенка в 6 лет русский был другим языком. Но случилось русификация. Она была в среде и появились дети, с которыми она общалась на русском. Но, к счастью, основное ее общение, друзья, разговаривали на украинском языке", - поделилась Мичковская.

У второй дочери, призналась тренер, ситуация со сверстниками оказалась сложнее.

Дочери Дяди Жоры (фото: instagram.com/dyadya_jora)

"На перемене у нее ни одной подруги не было, которая общается на украинском. Все на русском. Тогда еще был 2014 год, много переселенцев было из Донецка и Луганска, поэтому все общались на русском. Но дома - нет", - рассказала Наталья.

Впрочем, когда она слышит язык врага из уст Устины, всегда делает замечание.

"Меня это раздражает, она знает. Но если она с друзьями сидит в кафе, общается с подругой на русском и к ней подходит официант, она переходит на украинский. Но я делаю замечание и это моя такая боль. Мы можем поссориться, потому что она знает, что в этом плане я очень придирчива", - поделилась жена шоумена.

Относительно использования российского контента, избранница Дяди Жоры уверяет: у них в семье никто не слушает исполнителей из РФ и не смотрит сериалы.

Что известно о семье Дяди Жоры

Шоумен, ведущий, певец и актер Дядя Жора является примерным семьянином. Со своей супругой Натальей Мичковской он знаком с юных лет, когда и зародилась их история любви, длящаяся уже более 20 лет.

Пара встретилась в Хмельницком, родном городе, где они сначала дружили на протяжении четырех лет, а потом начали встречаться, что привело к свадьбе.

У них трое дочерей: Ульяна, Устина и Амина. По словам Натальи, именно Вадим выступил инициатором рождения каждого из детей.

Дядя Дора с семьей (фото: instagram.com/dyadya_jora)