"Молчанка" длиной в целую жизнь: причина, почему мужчина не говорил 20 лет с женой, всех ошеломила

Эта история вызывает шок и недоумение - мужчина не разговаривал со своей женой на протяжении 20 лет, при этом они жили под одной крышей, родили и воспитали троих детей. Звучит как абсурд? Но причина молчания мужа всех просто ошеломила.

Почему мужчина не разговаривал с женой 20 лет и как им удалось все это время жить в браке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tyla .

Многие пары переживают взлеты и падения в отношениях, они ссорятся и мирятся, но чтобы не разговаривать 20 лет и игнорировать друг друга? Такое точно встречается в жизни не часто.

Но именно это случилось с Ото Катаяма и его женой Юми, которые живут в Наре на юге Японии. Ото был влюблен в Юми, у них родилось трое детей, но в какой-то момент он прекратил разговаривать с женой и продержал это "молчание" целых 20 лет. Понадобилось постороннее вмешательство, чтобы наконец он сказал любимой хоть несколько слов.

Юми с терпением святой упорно пыталась все эти годы завязать разговор с мужем, но в ответ получала лишь ворчание или кивки. Шокирует то, что женщина ни разу не попросила о разводе или раздельном проживании. Мало того, третий ребенок родился в период строгой "молчанки".

Пара жила в такой тишине, что их 18-летний сын Йошики не помнит, слышал ли когда-нибудь разговор мамы и папы. Именно он решил положить этому конец и написал в телешоу с просьбой помочь им решить проблему.

Администрация шоу на TV Hokkaido решила помочь этой семье, поддержать детей в их усилиях и организовала встречу Омо и Юми в том же парке, где много-много лет назад состоялось их первое свидание. Детям разрешили наблюдать за родителями так, чтобы они об этом не знали. Следила за этой встречей и аудитория, которая была сначала растрогана до слез, а затем шокирована.

Сидя рядом с женой на скамейке, Катаяма наконец сумел сказать любимой несколько слов и рассказать причину длительного молчания.

Выяснилось, что сначала молодой Омо, который недавно стал папой, очень обижался на Юми за то, что она за домашними заботами и маленькими детьми не уделяет ему достаточно внимания. Впоследствии обычная обида переросла в ревность и Омо замолчал. А со временем он просто привык к тому, что они не говорят.

Катаяма просил прощения перед женой и объяснил, что он понимает, как его молчание причинило ей боль и держало в напряжении много лет. Он поблагодарил Юми, что, несмотря на его упрямство, она его не покинула, прожила с ним 20 лет в молчании, которое нарушалось только благодаря труду их собственных детей.

"Как-то мы давно не говорили, Юми. Ты так волновалась за детей. Юми, ты пережила столько трудностей. Я хочу, чтобы ты знала, что я благодарен тебе за все", - сказал он.

Он объяснил, что ему казалось, будто жена пренебрегает им и переключила все свое внимание на заботу на маленьких детей.

"Я немного завидовал. Я дулся из-за этого. Видимо, пути назад уже нет", - добавил Омо.

И этим признанием его многолетнее молчание было разрушено навсегда. А Юми простила мужу, потому что она оставалась с ним столько лет, потому что любила его.