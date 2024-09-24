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По мотивам "Человека-паука". Похожие яркие ленты, сюжет которых будет держать до последней секунды

Вторник 24 сентября 2024 19:55
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По мотивам "Человека-паука". Похожие яркие ленты, сюжет которых будет держать до последней секунды Какие фильмы похожи на "Человека-паука" - подборка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Если вы обожаете историю о Питере Паркере, который после укуса паука получает сверхъестественные способности и начинает противостоять преступникам, у нас есть для вас несколько удачных идей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о фильмах, которые по сюжету похожи на легендарного "Человека-паука".

"Железный человек"

В центре сюжета - миллиардер и изобретатель Тони Старк, который после трагических обстоятельств решает создать современный высокотехнологичный костюм, чтобы побороть преступников. Главный герой сталкивается с внутренними демонами и превращается в супергероя.

"Доктор Стрэндж"

Эта история рассказывает о хирурге, который после серьезной аварии оказывается в мире магии и решает изменить свою жизнь. Ключевой момент ленты - превращение обычного человека в фантастического и могущественного персонажа.

"Веном"

В центре сюжета - журналист Эдди Брок, сталкивающийся с инопланетным симбиотом, который придает ему незаурядные силы, однако вместе с тем превращает его жизнь в опасность. Поэтому главному герою приходится балансировать между нормальным состоянием и несколько агрессивным.

"Фантастическая четверка"

Команда ученых получает доступ к сверхъестественным способностям после космического излучения, которое произошло. Один из главных персонажей, Бен Гримм, имеет гигантское тело и сталкивается с внутренней борьбой, вызванной его новым образом.

"Тор"

Тор, сын Одина, обладает огромной силой, однако из-за личных проблем и конфликтов с отцом оказывается на Земле. Ему придется пройти путь самопознания, принять, понять и подружиться со своей сущностью.

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А еще посмотрите эти старые голливудские ленты с невероятным вайбом.

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