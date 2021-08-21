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За мотивами відомої художниці: біля ОП відкрили сучасний арт-майданчик з химерними фігурами (фото)

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Київ, Субота 21 серпня 2021 19:50
За мотивами відомої художниці: біля ОП відкрили сучасний арт-майданчик з химерними фігурами (фото) Біля Офісу Президента створили артмайданчик (фото: president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві біля Офісу Президента України відкрили інклюзивний ігровий майданчик. Фігури на ньому були створені за мотивами робіт відомої художниці Марії Примаченко.

Про це йдеться у повідомленні Офіса президента.

Артмайданчик орієнтований на і дітей, і на дорослих. Зокрема, він є доступним для людей з обмеженими можливостями.

За словами гендиректора ВДНГ Євгена Мушкіна, на майданчику навчатимуть дітей мистецтва через інтерактив. Тому вони підсвідомо будуть наближатися до сучасного українського мистецтва.

У створенні майданчику брали участь Національний комплекс "Експоцентр України" та Благодійний фонд "Творча спадщина родини Марії Примаченко" за підтримки ОПУ. Важливо, що для розроблення гроші з держбюджету не використовували, а були залучені меценати.

Як розповіли на сайту ОПУ, для майданчика обрали роботи саме Примаченко, тому що вони ілюструють добро, українську гостинність та національний колорит. Окрім того, мистецтвознавці у її творчості виявили інклюзивне світосприйняття, тому кожен образ унікальний і прекрасний.

Автори майданчику декларують основну ідею інклюзії, як рівний простір для всіх.

За мотивами відомої художниці: біля ОП відкрили сучасний арт-майданчик з химерними фігурами (фото)За мотивами відомої художниці: біля ОП відкрили сучасний арт-майданчик з химерними фігурами (фото)За мотивами відомої художниці: біля ОП відкрили сучасний арт-майданчик з химерними фігурами (фото)За мотивами відомої художниці: біля ОП відкрили сучасний арт-майданчик з химерними фігурами (фото)За мотивами відомої художниці: біля ОП відкрили сучасний арт-майданчик з химерними фігурами (фото)За мотивами відомої художниці: біля ОП відкрили сучасний арт-майданчик з химерними фігурами (фото)

Біля Офісу Президента створили артмайданчик (фото: president.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Києві подружжя з маленькою дитиною намагалися перебігти вісім смуг дороги.

Також у столиці невідомі жорстоко побили дітей на дитячому майданчику.

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Офіс президента детская прощадка
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