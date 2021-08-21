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По мотивам известной художницы: возле ОП открыли современную арт-площадку с причудливыми фигурами (фото)

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Киев, Суббота 21 августа 2021 19:50
По мотивам известной художницы: возле ОП открыли современную арт-площадку с причудливыми фигурами (фото) Возле офиса Президента создали артплощадку (фото: president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве возле офиса Президента Украины открыли инклюзивную игровую площадку. Фигуры на нем были созданы по мотивам работ известной художницы Марии Примаченко.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Артплощадка ориентирована на и детей, и на взрослых. В частности, он является доступным для людей с ограниченными возможностями.

По словам гендиректора ВДНХ Евгения Мушкина, на площадке будут обучать детей искусству через интерактив. Поэтому они подсознательно будут приближаться к современному украинскому искусству.

В создании площадки принимали участие Национальный комплекс " Экспоцентр Украины "и Благотворительный фонд" творческое наследие семьи Марии Примаченко " при поддержке ОПУ. Важно, что для разработки деньги из госбюджета не использовали, а были привлечены меценаты.

Как рассказали на сайта ОПУ, для площадки выбрали работы именно Примаченко, потому что они иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и национальный колорит. Кроме того, искусствоведы в ее творчестве обнаружили инклюзивное мировосприятие, поэтому каждый образ уникален и прекрасен.

Авторы площадки декларируют основную идею инклюзии, как равное пространство для всех.

По мотивам известной художницы: возле ОП открыли современную арт-площадку с причудливыми фигурами (фото)По мотивам известной художницы: возле ОП открыли современную арт-площадку с причудливыми фигурами (фото)По мотивам известной художницы: возле ОП открыли современную арт-площадку с причудливыми фигурами (фото)По мотивам известной художницы: возле ОП открыли современную арт-площадку с причудливыми фигурами (фото)По мотивам известной художницы: возле ОП открыли современную арт-площадку с причудливыми фигурами (фото)По мотивам известной художницы: возле ОП открыли современную арт-площадку с причудливыми фигурами (фото)

Возле офиса Президента создали артплощадку (фото: president.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что в Киеве супруги с маленьким ребенком пытались перебежать восемь полос дороги.

Также в столице неизвестные жестоко избили детей на детской площадке.

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Офис президента детская прощадка
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