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"Про що вони думали": у Києві подружжя з маленькою дитиною намагалися перебігти вісім смуг дороги (відео)

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 22:58
"Про що вони думали": у Києві подружжя з маленькою дитиною намагалися перебігти вісім смуг дороги (відео) Вулиця Хрещатик у Києві (фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на вулиці Хрещатик подружжя ледь не потрапило під колеса автомобіля. Чоловік із коляскою та жінка з дитиною на руках перебігали 8 смуг дороги в забороненому місці.

Про це повідомив Telegram-канал Magnolia TV.

На відео видно, що за сто метрів від місця події є наземний пішохідний перехід.

Завдяки водію, який вчасно зміг зреагувати, не сталося трагедії.Після того, як автотранспорт зупинився, горе-батьки швидко перебігли на пішохідну частину дороги.

"Що відбувається у головах цих людей?", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі неприємно вражені від вчинку батьків та пишуть, який вони приклад подають дитині.

  • Навіщо їм діти?;
  • Який жах, піддають небезпеці ще й власну дитину;
  • Про що вони думали, коли перебігали таку велику ділянку дороги;
  • Їхня дитина буде думати, що це норма;
  • Добре, що так все закінчилось, а це їм буде уроком.

Раніше ми повідомляли, що під Дніпром люди з авто накинулися на пішоходів. Четверо чоловіків вибігли і почали пішоходів бити руками та ногами.

Також у Києві таксист забризкав балончиком водія і його дівчину через зауваження на дорозі.

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Крещатик Автомобілі
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