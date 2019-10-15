На мосту Кличко знову НП: дитина стала причиною руйнування

У Києві, на скляному пішохідному мосту, що з'єднує арку Дружби народів і парк Володимирська гірка, знову сталася НП – була розбита одна з скляних перегородок.

Як повідомляє видання "Ліга Інформ", неприємний інцидент стався в понеділок увечері, 14 жовтня. За словами очевидців, винуватцем руйнувань став маленький хлопчик. Він стояв під перилами, а потім підстрибнув і вдарився головою об скляну перегородку, яка відокремлює перила від лампочок підсвічування. Від удару перегородка не витримала і тріснула, а осколки скла розсипалися по землі.

НП на мосту Кличко (Фото: ligainform.net)

Батьки хлопчика не стали звертатися по медичну допомогу, а дуже швидко забрали дитину і покинули міст. На місце події прибули патрульні поліцейські, однак, вони змогли лише опитати очевидців події. Особистості батьків дитини встановити на даний момент не вдалося.

Лампу і розбиту секцію вже прибрали, але територію оточувати не стали, так як цей елемент моста не впливає на безпеку пересування.

Варто відзначити, що це не перший інцидент з новим мостом, який був побудований зовсім недавно. Раніше ми писали про те, що всередині скляних вставок на мосту завелися комахи.