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Міст Патона перероблять до невпізнання: що зміниться

Автор: Володимир Костирін

На мосту Патона повністю перекривати рух під час робіт не стануть

Міст Патона у Києві реконструюють в ході масштабних робіт з ремонту об'єкта, який перебуває в аварійному стані. Через кілька років знаменита переправа та важлива транспортна артерія повністю перетвориться.

На мосту спорудять 8 смуг руху і приберуть реверсну смугу. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

Також передбачена заміна монолітної залізобетонної плити на сучасну, яка буде виготовлена зі сталі. Це дозволить значно полегшити конструкцію мосту.

За словами мера столиці, обов'язково приберуть реверсну смугу руху, адже на ній на мосту трапляється велика кількість ДТП.

Загалом план реконструкції передбачає поповнення смуг рух до восьми.

"Влаштують також сучасне бар'єрне огородження між напрямками руху. Облаштують велодоріжки", - розповів Кличко.

Мер зазначив, що завдяки здійсненню масштабних робіт міст у найближчі роки "отримає нове життя".

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Згідно з попередніми підрахунками, повна реконструкція мосту Патона обійдеться у 7 мільярдів гривень.

Повністю перекривати рух на час проведення ремонтних робіт не будуть, запевнив Кличко.

Відео: Кличко розповів про реконструкцію моста Патона та що зміниться

Раніше повідомлялося, що міст Патона в Києві закриють на 5 років через ремонт та реконструкцію, проте не повністю.

Нагадаємо, вчені дійшли висновків, що міст Патона знаходиться в критичному стані і його термін експлуатації вже минув. Руйнування поперечних балок моста спостерігали ще 2 роки тому.

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